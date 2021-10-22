https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/gagra-v-pervoy-pyaterke-kuda-khotyat-otpravit-v-otpusk-teschu-1036018429.html
Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу
Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу
24 октября, в четвертое воскресенье месяца, во всем мире отмечают неофициальный праздник - Международный день тещи. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T12:30+0300
2021-10-22T12:30+0300
2021-10-22T12:47+0300
отдых в абхазии
новости
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СУХУМ, 22 окт - Soutnik. Гагра попала в десятку городов, куда лучше всего отправить тещу в отпуск, об этом сообщает российский сайт бронирования жилья Tvil.ru, ссылаясь на результаты опроса пользователей социальных сетей. Треть российских тещ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. "Бронзу" в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тещ получил Магадан – 13%.Еще 12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса.А Гагра занимает пятую строчку данного рейтинга.Десять популярных направлений отдыха для тещи:* По результатам опроса в соцсетях сайта Tvil.ru
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Новости
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, новости
Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу
12:30 22.10.2021 (обновлено: 12:47 22.10.2021)
24 октября, в четвертое воскресенье месяца, во всем мире отмечают неофициальный праздник - Международный день тещи.
СУХУМ, 22 окт - Soutnik.
Гагра попала в десятку городов, куда лучше всего отправить тещу в отпуск, об этом сообщает российский сайт бронирования жилья Tvil.ru
, ссылаясь на результаты опроса пользователей социальных сетей.
Треть российских тещ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. "Бронзу" в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тещ получил Магадан – 13%.
Еще 12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса.
А Гагра занимает пятую строчку данного рейтинга.
Десять популярных направлений отдыха для тещи:
Кавказские Минеральные Воды, 27%
Калининградская область, 4%
* По результатам опроса в соцсетях сайта Tvil.ru