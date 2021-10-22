https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/gagra-v-pervoy-pyaterke-kuda-khotyat-otpravit-v-otpusk-teschu-1036018429.html

Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу

Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу

24 октября, в четвертое воскресенье месяца, во всем мире отмечают неофициальный праздник - Международный день тещи. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T12:30+0300

2021-10-22T12:30+0300

2021-10-22T12:47+0300

отдых в абхазии

новости

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СУХУМ, 22 окт - Soutnik. Гагра попала в десятку городов, куда лучше всего отправить тещу в отпуск, об этом сообщает российский сайт бронирования жилья Tvil.ru, ссылаясь на результаты опроса пользователей социальных сетей. Треть российских тещ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. "Бронзу" в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тещ получил Магадан – 13%.Еще 12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса.А Гагра занимает пятую строчку данного рейтинга.Десять популярных направлений отдыха для тещи:* По результатам опроса в соцсетях сайта Tvil.ru

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, новости