https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/mikheev-o-zaklinanii-nato-dlya-ukrainy-i-gruzii-absolyutnoe-podchinenie--1036000298.html

Михеев о "заклинании" НАТО для Украины и Грузии: абсолютное подчинение

Михеев о "заклинании" НАТО для Украины и Грузии: абсолютное подчинение

Политический эксперт Сергей Михееев о последствиях прекращения работы миссии НАТО в России, реальной роли Североатлантического альянса на геополитической... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T19:30+0300

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Михеев о "заклинании" НАТО для Украины и Грузии: абсолютное подчинение Михеев о "заклинании" НАТО для Украины и Грузии: абсолютное подчинение

Поддержанием отношений с НАТО Россия некоторым образом легитимировала эту структуру и придавала ей особую роль, а в реальности НАТО – это США, без США не будет никакого НАТО, отметил эксперт в эфире радио Sputnik."На самом деле разговор с США – это и есть разговор с НАТО, потому что все остальное – это имя прилагательное. Без американцев это не работает и не имеет никакого смысла … Смысла играть во все эти игры – в Столтенберга и во всех остальных – особо нету. Потому что, поддерживая отношения с НАТО, мы как бы легитимируем всех остальных его членов, показываем, что Литва, Латвия и Эстония – очень "великие" страны, и Польша с Чехией тоже "большие игроки" на внешнеполитической арене, что, конечно, истине не соответствует, без американцев они просто пустое место, в военном отношении совершенно точно", ― сказал Михеев.Что касается Киева и Тбилиси, разговоры об их вступлении в НАТО ведутся уже много лет, что "дорога открыта, вы обязательно должны туда стремиться, но вы еще не произвели достаточного количества изменений, чтобы туда попасть", напоминает эксперт.По словам эксперта, Украина и Грузия как союзники американцев, которые от них постоянно чего-то добиваются, "все время находятся в какой-то просительной позе, а, казалось бы, взять и проявить грузинскую гордость или украинскую хитрость и как-нибудь развести американцев? Нет, не могут. Потому что правила игры они приняли, и американцы теперь будут этим пользоваться", резюмирует Михеев.В понедельник министр иностранный дел РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства России при НАТО с 1 ноября, эти решения приняты в ответ на отзыв аккредитации у восьми сотрудников российского представительства при НАТО и сокращение число аккредитаций для РФ до 10. Кроме того, на неопределенный срок перестанет функционировать военная миссия НАТО в Москве, информбюро Альянса будет закрыто.Решения России о приостановке миссии НАТО совпали по времени с турне главы Пентагона Ллойда Остина по странам Европы, в частности, в ходе которого американский чиновник посещает Грузию, Украину, Румынию, завершив вояж встречей с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе 21-22 ноября. Турне Остина должно прояснить, как США и НАТО будут строить взаимоотношения с Украиной и Грузией в ближайшей перспективе.

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