https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/veduschaya-radio-sputnik-pobedila-v-fotokonkurse-abkhaziya-v-fokuse-1036027099.html

Ведущая радио Sputnik победила в фотоконкурсе "Абхазия в фокусе"

Ведущая радио Sputnik победила в фотоконкурсе "Абхазия в фокусе"

III фотоконкурс "Абхазия в фокусе" был объявлен в начале июня. Он был посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T19:54+0300

2021-10-22T19:54+0300

2021-10-22T20:48+0300

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ведущая радио Sputnik Абхазия Лана Абшилава стала победителем конкурса "Абхазия в фокусе" в номинации "Портрет ветерана".По словам организатора Фаины Кондратьевой, портрет Ланы Абшилава единогласно был выбран и членами жюри, и пользователями соцсетей."Все истории были очень проникновенные, но у Ланы Абшилава работа просто замечательная. По отзывам людей, это портрет настоящего солдата, человека, прошедшего войну", - отметила Кондратьева.Героем данной работы стал однофамилец журналистки Зураб Абшилава. Фотографию Лана сделала на камеру телефона."Еще до начала проведения конкурса в этой же студии (радио Sputnik Абхазия - прим.) одна из организаторов Саида Хаджимба рассказывала мне о номинации, об условиях конкурса. Она мне тогда предложила самой поучаствовать. Я подумала, почему бы и нет. Но фото для участия в конкурсе я сняла не сразу. Тянула практически до последнего. За несколько дней до закрытия приема работ, я отправилась в деревню, пришла к Зурабу и сказала, что хочу сделать его портрет. Он согласился. К фото должна была прилагаться небольшая видеозапись с воспоминаниями ветерана о войне. Фото и видео я сделала на телефон. Я не профессиональный фотограф, у меня нет и специальной техники, фотоаппарата. Я и не надеялась на первое место в этом конкурсе", - отметила Лана Абшилава в интервью радио Sputnik.Зураб Абшилава - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Он награжден медалью "За отвагу". Война застала Зураба в его родном селе Река."Когда грузины напали на нас, мы с односельчанами, естественно, встали на защиту своего села. Собирали группы по пять-шесть человек. У нас даже нормального боевого оружия не было. Было какое-то охотничье ружье, которым стреляли по птицам", - рассказал на радио Sputnik ветеран войны.Свое первое боевое оружие Зураб добыл в бою в селе Цхинцкар (ныне Лашкиндар - прим.) в октябре 1992 года. Это был трофейный автомат. Победу Абшилава встретил 30 сентября в Гале.III фотоконкурс "Абхазия в фокусе" был объявлен в начале июня. Он был посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Были представлены номинации "портрет", "повседневная жизнь", "репортаж" и "доброволец". В конкурсе было представлено более 20 работ. Победителя III фотоконкурса "Абхазия в фокусе" объявили 21 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210505/Abkhaziya-v-fokuse-kak-razvivaetsya-fotozhurnalistika-1032309278.html

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