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Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных

Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных

О ситуации в ковидном госпитале в Гудауте, неутешительных прогнозах развития эпидобстановки и о том, есть ли среди пациентов привитые, в эфире радио Sputnik... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T17:56+0300

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Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных

По словам заведующей инфекционным отделением Ангелины Отырба, сегодня в Гудаутской ЦРБ работает пять отделений: три соматические инфекционные (заполнены практически на 100 процентов), а также акушерско-гинекологическое и реанимационное."К сожалению, больница заполняется. В среднем в сутки поступает 10-12 пациентов. Месяц–полтора назад работал только инфекционный блок, где находились реанимация на 12 коек и инфекционное отделение на 34 койко-мест. Лечение обеспечивалось нашим персоналом и частично бригадами из медучреждений республики. Постоянно работает акушерско-гинекологическое отделение… Учитывая рост заболеваемости, были открыты еще два отделения, в которых работают совместные бригады", – сказала Отырба.Она отметила, что коронавирусная инфекция стала тяжелее протекать, быстрее проявляется рентгенологическая клиника, при этом относительно могут отсутствовать внешние проявления болезни.Подробности в аудиофайле.

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