https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/vrach-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-boimsya-i-zhdem-rosta-bolnykh-1036025498.html
Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
О ситуации в ковидном госпитале в Гудауте, неутешительных прогнозах развития эпидобстановки и о том, есть ли среди пациентов привитые, в эфире радио Sputnik... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T17:56+0300
2021-10-22T17:56+0300
2021-10-22T17:56+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036025449_0:39:2257:1309_1920x0_80_0_0_66ff96f0dbad99ca542be79f3aba0077.jpg
Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
По словам заведующей инфекционным отделением Ангелины Отырба, сегодня в Гудаутской ЦРБ работает пять отделений: три соматические инфекционные (заполнены практически на 100 процентов), а также акушерско-гинекологическое и реанимационное."К сожалению, больница заполняется. В среднем в сутки поступает 10-12 пациентов. Месяц–полтора назад работал только инфекционный блок, где находились реанимация на 12 коек и инфекционное отделение на 34 койко-мест. Лечение обеспечивалось нашим персоналом и частично бригадами из медучреждений республики. Постоянно работает акушерско-гинекологическое отделение… Учитывая рост заболеваемости, были открыты еще два отделения, в которых работают совместные бригады", – сказала Отырба.Она отметила, что коронавирусная инфекция стала тяжелее протекать, быстрее проявляется рентгенологическая клиника, при этом относительно могут отсутствовать внешние проявления болезни.Подробности в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036025449_0:0:2257:1694_1920x0_80_0_0_cd55e6d33d444871f862607103ddd8ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
О ситуации в ковидном госпитале в Гудауте, неутешительных прогнозах развития эпидобстановки и о том, есть ли среди пациентов привитые, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба.
По словам заведующей инфекционным отделением Ангелины Отырба, сегодня в Гудаутской ЦРБ работает пять отделений: три соматические инфекционные (заполнены практически на 100 процентов), а также акушерско-гинекологическое и реанимационное.
"К сожалению, больница заполняется. В среднем в сутки поступает 10-12 пациентов. Месяц–полтора назад работал только инфекционный блок, где находились реанимация на 12 коек и инфекционное отделение на 34 койко-мест. Лечение обеспечивалось нашим персоналом и частично бригадами из медучреждений республики. Постоянно работает акушерско-гинекологическое отделение… Учитывая рост заболеваемости, были открыты еще два отделения, в которых работают совместные бригады", – сказала Отырба.
Она отметила, что коронавирусная инфекция стала тяжелее протекать, быстрее проявляется рентгенологическая клиника, при этом относительно могут отсутствовать внешние проявления болезни.
"Прогнозы у нас, к сожалению, неблагоприятные, учитывая, что население не соблюдает элементарных правил, которые могли бы предотвратить распространение болезни. Это скученность людей, несоблюдение дистанции, масочного режима. Мы боимся и ждем того, что будет рост заболевших"
Ангелина Отырба
заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ
Подробности в аудиофайле.