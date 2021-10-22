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https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/yunye-gimnastki-iz-abkhazii-podderzhali-sester-averinykh-pered-chempionatom-mira-1036020736.html
Юные гимнастки из Абхазии поддержали сестер Авериных перед чемпионатом мира
Юные гимнастки из Абхазии поддержали сестер Авериных перед чемпионатом мира
С 27 по 31 октября в японском Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские гимнастки провели акцию поддержки российских гимнасток, сестер Авериных, перед предстоящим чемпионатом мира. "У нас есть своя группа художественной гимнастики. Перед предстоящим чемпионатом мира по художественной гимнастике мы решили поддержать сестер Авериных и сказать, что Абхазия их поддерживает. Мы за честный спорт и за честное судейство, надеемся, что эти девочки заслуженно возьмут свои золотые медали. Вместе с Россотрудничеством мы выражаем поддержку Ирине Винер и сестрам Авериным", – сказала председатель Сухумского родительского комитета Гунда Кварчия. Группа художественной гимнастики открылась в Абхазии в прошлом году. Несмотря на непродолжительное время работы группы, его участницы показывают хорошие результаты. "Мы пришли в гимнастику в ноябре прошлого года, 24 апреля принимали участие в открытом турнире в Москве, где дочка, которой семь лет, заняла первое место. Она смотрела Олимпиаду, поддерживала сестер Авериных, переживала за девочек и очень огорчилась, когда произошло неправильное судейство", – сказала мать гимнастки Оксана. В соревнованиях по художественной гимнастике в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина – четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. В группах победу одержала команда Болгарии, россиянки стали вторыми. Сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.
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спорт, новости

Юные гимнастки из Абхазии поддержали сестер Авериных перед чемпионатом мира

14:25 22.10.2021 (обновлено: 14:34 22.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гимнастки из Абхазии
Гимнастки из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
С 27 по 31 октября в японском Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские гимнастки провели акцию поддержки российских гимнасток, сестер Авериных, перед предстоящим чемпионатом мира.
"У нас есть своя группа художественной гимнастики. Перед предстоящим чемпионатом мира по художественной гимнастике мы решили поддержать сестер Авериных и сказать, что Абхазия их поддерживает. Мы за честный спорт и за честное судейство, надеемся, что эти девочки заслуженно возьмут свои золотые медали. Вместе с Россотрудничеством мы выражаем поддержку Ирине Винер и сестрам Авериным", – сказала председатель Сухумского родительского комитета Гунда Кварчия.
Группа художественной гимнастики открылась в Абхазии в прошлом году. Несмотря на непродолжительное время работы группы, его участницы показывают хорошие результаты.
© Sputnik / Томас Тхайцук Гимнастки из Абхазии
Гимнастки из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
Гимнастки из Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы пришли в гимнастику в ноябре прошлого года, 24 апреля принимали участие в открытом турнире в Москве, где дочка, которой семь лет, заняла первое место. Она смотрела Олимпиаду, поддерживала сестер Авериных, переживала за девочек и очень огорчилась, когда произошло неправильное судейство", – сказала мать гимнастки Оксана.
В соревнованиях по художественной гимнастике в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина – четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. В группах победу одержала команда Болгарии, россиянки стали вторыми. Сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.
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