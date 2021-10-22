https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/zaderzhan-figurant-razyskivavshiysya-bolee-20-let-za-pokhischenie-cheloveka-v-abkhazii-1036020147.html

Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека

Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека

Кутарба Беслан задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T13:40+0300

2021-10-22T13:40+0300

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Сотрудниками сухумского отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии 17 октября 2021 года задержан ранее разыскиваемый Кутарба Беслан, подозреваемый по делу о похищении человека в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.25 октября того же года Кутарба Беслан был объявлен в розыск и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Подозреваемый задержан спустя более 20 лет - 17 октября 2021 года.21 октября 2021 года прокуратурой Гулрыпшского района возобновлено предварительное следствие по данному уголовному делу.Кутарба Беслан водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району.

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