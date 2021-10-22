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Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека
Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека
Кутарба Беслан задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T13:40+0300
2021-10-22T13:40+0300
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Сотрудниками сухумского отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии 17 октября 2021 года задержан ранее разыскиваемый Кутарба Беслан, подозреваемый по делу о похищении человека в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.25 октября того же года Кутарба Беслан был объявлен в розыск и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Подозреваемый задержан спустя более 20 лет - 17 октября 2021 года.21 октября 2021 года прокуратурой Гулрыпшского района возобновлено предварительное следствие по данному уголовному делу.Кутарба Беслан водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району.
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новости, события
Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека
13:40 22.10.2021 (обновлено: 14:46 22.10.2021)
Кутарба Беслан задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik.
Сотрудниками сухумского отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии 17 октября 2021 года задержан ранее разыскиваемый Кутарба Беслан, подозреваемый по делу о похищении человека в 2000 году. Об этом сообщается на сайте
Генпрокуратуры Абхазии.
4 августа 2000 года в отношении Кутарба Беслана Валикоевича, 1971 года рождения, было возбуждено уголовное дело по факту похищения Буава Д.М., угона автотранспортного средства, посягательства на жизнь сотрудника милиции и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.
25 октября того же года Кутарба Беслан был объявлен в розыск и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемый задержан спустя более 20 лет - 17 октября 2021 года.
21 октября 2021 года прокуратурой Гулрыпшского района возобновлено предварительное следствие по данному уголовному делу.
Кутарба Беслан водворен в изолятор временного содержания ОВД по Гулрыпшскому району.