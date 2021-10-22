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Зиненко рассказал о документалистике и о фильме "Непобедимая"
Зиненко рассказал о документалистике и о фильме "Непобедимая"
О работе репортером на телеканале НТВ, о главных правилах теледокументалиста и об интересных фактах фильма "Непобедимая" в эфире радио Sputnik рассказал... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T13:59+0300
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Зиненко рассказал о документалистике, и о фильме "Непобедимая"
Зиненко рассказал о документалистике, и о фильме "Непобедимая"
Александр Зиненко —лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ. Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" – находится в Абхазии в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3.Зиненко в беседе на радио Sputnik рассказал, как возник замысел картины "Непобедимая", и чем зацепила героиня фильма Ольга Бунина.Говоря о главных качествах хорошо теледокументалиста, Зиненко назвал три главных кита, которым должен обладать этот человек."Он должен быть честным, он не должен продаваться, он не должен врать, а ремесло дальше приложится. Этот человек должен понимать, что такое хорошая история, настоящая история, а это всегда драма, конфликт. Он должен всегда хорошо понимать. Второй кит – это герой, который должен обладать харизмой, цеплять, и третий – фактура. Любой нормальный телевизионщик, прежде чем приступать к съемкам, он должен оценить потенциал истории. На бумаге это может быть все красиво, а тут, что снимешь, то и будет", – рассказал Зиненко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Зиненко рассказал о документалистике и о фильме "Непобедимая"
О работе репортером на телеканале НТВ, о главных правилах теледокументалиста и об интересных фактах фильма "Непобедимая" в эфире радио Sputnik рассказал российский журналист, автор и ведущий документальных фильмов Александр Зиненко.
Александр Зиненко —лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ. Трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" – находится в Абхазии в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и формата А3.
Зиненко в беседе на радио Sputnik рассказал, как возник замысел картины "Непобедимая", и чем зацепила героиня фильма Ольга Бунина.
"Не сразу, но спустя некоторое время я подсознательно подумал, что все 30 лет профессиональной жизни я искал такую героиню. У меня всегда были очень хорошие герои, но такой объемной, многогранной не было. Все в одном человеке", – отметил Зиненко.
Говоря о главных качествах хорошо теледокументалиста, Зиненко назвал три главных кита, которым должен обладать этот человек.
"Он должен быть честным, он не должен продаваться, он не должен врать, а ремесло дальше приложится. Этот человек должен понимать, что такое хорошая история, настоящая история, а это всегда драма, конфликт. Он должен всегда хорошо понимать. Второй кит – это герой, который должен обладать харизмой, цеплять, и третий – фактура. Любой нормальный телевизионщик, прежде чем приступать к съемкам, он должен оценить потенциал истории. На бумаге это может быть все красиво, а тут, что снимешь, то и будет", – рассказал Зиненко.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.