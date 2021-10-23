https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/abkhazskie-uchenye-vozlozhili-tsvety-na-meste-sozhzhennogo-v-voynu-instituta-1036036926.html

Абхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института

Абхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института

Для Абхазии стало черной датой 22 октября 1992 года, когда грузинские военные подожгли здания госархива и института языка, литературы и истории, в одно... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T22:06+0300

2021-10-23T22:06+0300

2021-10-23T23:26+0300

в абхазии

наука

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Ученые Абхазии возложили цветы на месте сожженного 29 лет назад здания Абхазского института в Сухуме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудник АбИГИ им. Дмитрия Гулиа Алина Ачба."Это был геноцид абхазкой науки, абхазской истории", - написала Ачба о тех событиях.Во время Отечественной войны народа Абхазии 22 октября 1992 года грузинские военные подожгли здания Государственного архива и Абхазского института языка, литературы и истории им. Гулиа. В тот момент на постоянном хранении в архиве числилось 176 тысяч 343 дела в 673 фондах, было уничтожено 160 тысяч дел. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который был полностью сожжен. Уничтоженные документы охватывали обширный период 1810-1980 годов. Часть архивных документов уже была опубликована в сборниках и лишь благодаря этому их удалось сохранить.После войны институт перенесли в здание по улице Аидгылара, на прежнем месте на набережной Махаджиров сейчас ничего не стоит.В интервью радио Sputnik историк, литератор Денис Чачхалиа назвал сожжение научных учреждений Абхазии вопиющим актом вандализма, фашизма, имевшим целью полное уничтожение истории абхазского народа. Несмотря на то, что в мирное время ученые принялись по крупицам восстанавливать архив, многие ценные материалы были утрачены безвозвратно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200528/Tsentr-abkhazovedeniya-iz-istorii-Abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy--1030215205.html

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наука