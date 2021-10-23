Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/abkhazskie-uchenye-vozlozhili-tsvety-na-meste-sozhzhennogo-v-voynu-instituta-1036036926.html
Абхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института
Абхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института
Для Абхазии стало черной датой 22 октября 1992 года, когда грузинские военные подожгли здания госархива и института языка, литературы и истории, в одно... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T22:06+0300
2021-10-23T23:26+0300
в абхазии
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036036749_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_7c42f7f5cc4f6ead14da6c3a24622be8.jpg
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Ученые Абхазии возложили цветы на месте сожженного 29 лет назад здания Абхазского института в Сухуме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудник АбИГИ им. Дмитрия Гулиа Алина Ачба."Это был геноцид абхазкой науки, абхазской истории", - написала Ачба о тех событиях.Во время Отечественной войны народа Абхазии 22 октября 1992 года грузинские военные подожгли здания Государственного архива и Абхазского института языка, литературы и истории им. Гулиа. В тот момент на постоянном хранении в архиве числилось 176 тысяч 343 дела в 673 фондах, было уничтожено 160 тысяч дел. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который был полностью сожжен. Уничтоженные документы охватывали обширный период 1810-1980 годов. Часть архивных документов уже была опубликована в сборниках и лишь благодаря этому их удалось сохранить.После войны институт перенесли в здание по улице Аидгылара, на прежнем месте на набережной Махаджиров сейчас ничего не стоит.В интервью радио Sputnik историк, литератор Денис Чачхалиа назвал сожжение научных учреждений Абхазии вопиющим актом вандализма, фашизма, имевшим целью полное уничтожение истории абхазского народа. Несмотря на то, что в мирное время ученые принялись по крупицам восстанавливать архив, многие ценные материалы были утрачены безвозвратно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200528/Tsentr-abkhazovedeniya-iz-istorii-Abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy--1030215205.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036036749_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_450c71aa54d59549ba33d2726aa43a66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наука

Абхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института

22:06 23.10.2021 (обновлено: 23:26 23.10.2021)
© Foto / facebook / Алина Ачба Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ)
Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ) - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
© Foto / facebook / Алина Ачба
Для Абхазии стало черной датой 22 октября 1992 года, когда грузинские военные подожгли здания госархива и института языка, литературы и истории, в одно мгновение перечеркнув многолетний труд ученых. Тысячи материалов об истории абхазского народа превратились в пепел.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Ученые Абхазии возложили цветы на месте сожженного 29 лет назад здания Абхазского института в Сухуме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудник АбИГИ им. Дмитрия Гулиа Алина Ачба.
"Это был геноцид абхазкой науки, абхазской истории", - написала Ачба о тех событиях.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 22 октября 1992 года грузинские военные подожгли здания Государственного архива и Абхазского института языка, литературы и истории им. Гулиа. В тот момент на постоянном хранении в архиве числилось 176 тысяч 343 дела в 673 фондах, было уничтожено 160 тысяч дел. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который был полностью сожжен. Уничтоженные документы охватывали обширный период 1810-1980 годов. Часть архивных документов уже была опубликована в сборниках и лишь благодаря этому их удалось сохранить.
После войны институт перенесли в здание по улице Аидгылара, на прежнем месте на набережной Махаджиров сейчас ничего не стоит.
АБИГИ - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2020
В Абхазии
Центр абхазоведения: из истории Абхазского института гуманитарных исследований
28 мая 2020, 11:14
В интервью радио Sputnik историк, литератор Денис Чачхалиа назвал сожжение научных учреждений Абхазии вопиющим актом вандализма, фашизма, имевшим целью полное уничтожение истории абхазского народа. Несмотря на то, что в мирное время ученые принялись по крупицам восстанавливать архив, многие ценные материалы были утрачены безвозвратно.
© Foto / facebook / Алина Ачба Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ)
Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ) - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ)
© Foto / facebook / Алина Ачба
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераКоронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался
ВчераАбхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института
ВчераТактические учения десантников России и Египта
ВчераТакие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
ВчераПробить Пеле: как футболист из Гагры сдерживал атаку легендарного бразильца
Вчера"Газпром": Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ
ВчераНа трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение
ВчераМинздрав Абхазии скорректировал протокол лечения больных с COVID в реанимации
ВчераСила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
ВчераБританский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии
ВчераСМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии
ВчераПять на сто: как реализуется программа поддержки крестьян в Абхазии
ВчераГен'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
ВчераПервое совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане
ВчераМЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон
ВчераПлей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
ВчераТрансплантация органов: абхазской милиции надо кое-что новенькое
ВчераОтырба: рост заболеваемости COVID-19 среди детей наблюдается в Абхазии
ВчераКонсульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях
22 октябряЧетыре летальных исхода с COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки