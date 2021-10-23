https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/boevye-korabli-rossii-i-kitaya-vpervye-proveli-sovmestnoe-patrulirovanie-v-tikhom-okeane-1036031670.html

Первое совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане

Первое совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане

Боевые корабли Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T12:36+0300

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В составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота – кораблём измерительного комплекса "Маршал Крылов", большими противолодочными кораблями "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", пишет Минобороны России. От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху". Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль. Ранее в Японском море прошло двустороннее российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021".

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