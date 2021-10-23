https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/britanskiy-numizmaticheskiy-zhurnal-napisal-ob-otkrytii-muzeya-deneg-abkhazii-1036034118.html
Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии
Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия открыл Музей денег в Сухуме 12 мая 2021 года. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T15:01+0300
2021-10-23T15:01+0300
2021-10-23T16:18+0300
в абхазии
национальный банк абхазии
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В британском нумизматическом журнале "Coin News Magazine" появилась статья, посвященная открытию Музея денег Абхазии, рассказала ведущему радио Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба."Это не первое сотрудничество Банка Абхазии с этим журналом. Они также публиковали новость про нашу монету, посвященную столетию Первой Мировой войны. На этот раз была опубликована подробная статья об открытии Музея Банка Абхазии, где описывается деятельность нашего музея, она проиллюстрирована фотографиями", - отметила Агрба.Она добавила, что редакция европейского журнала также собрала и опубликовала краткую информацию об Абхазии - о ее истории, провозглашении независимости, о взаимоотношениях с Византийской и Российской империями и все это связано с нумизматическим наследием страны.По словам Агрба, "Coin News Magazine" рекомендует своим читателям посетить Абхазию и, если им это сложно сделать в виду разных причин, то для начала ознакомиться с сайтом Банка Абхазии и пройти онлайн экскурсию.Появление подлинной исторической справки об Абхазии в зарубежном нумизматическом журнале произошло впервые за все время сотрудничества Банка республики с подобными изданиями, и это стало приятным сюрпризом, поделилась Агрба."Coin News Magazine" относится к британскому издательству "Token Publishing" и издается с 1983 года. Ежемесячный тираж составляет 8000 экземпляров.В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба.В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов. Посетители музея могут и сами отчеканить монету на станке, специально установленном для этого.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html
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национальный банк абхазии
Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии
15:01 23.10.2021 (обновлено: 16:18 23.10.2021)
Национальный банк Республики Абхазия открыл Музей денег в Сухуме 12 мая 2021 года.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В британском нумизматическом журнале "Coin News Magazine" появилась статья, посвященная открытию Музея денег Абхазии, рассказала ведущему радио Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба.
"Это не первое сотрудничество Банка Абхазии с этим журналом. Они также публиковали новость про нашу монету, посвященную столетию Первой Мировой войны. На этот раз была опубликована подробная статья об открытии Музея Банка Абхазии, где описывается деятельность нашего музея, она проиллюстрирована фотографиями", - отметила Агрба.
Она добавила, что редакция европейского журнала также собрала и опубликовала краткую информацию об Абхазии - о ее истории, провозглашении независимости, о взаимоотношениях с Византийской и Российской империями и все это связано с нумизматическим наследием страны.
По словам Агрба, "Coin News Magazine" рекомендует своим читателям посетить Абхазию и, если им это сложно сделать в виду разных причин, то для начала ознакомиться с сайтом Банка Абхазии
и пройти онлайн экскурсию.
Появление подлинной исторической справки об Абхазии в зарубежном нумизматическом журнале произошло впервые за все время сотрудничества Банка республики с подобными изданиями, и это стало приятным сюрпризом, поделилась Агрба.
"Coin News Magazine" относится к британскому издательству "Token Publishing
" и издается с 1983 года. Ежемесячный тираж составляет 8000 экземпляров.
В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба
.
В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов.
Посетители музея могут и сами отчеканить монету на станке, специально установленном для этого.