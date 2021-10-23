https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/britanskiy-numizmaticheskiy-zhurnal-napisal-ob-otkrytii-muzeya-deneg-abkhazii-1036034118.html

Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии

Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии

Национальный банк Республики Абхазия открыл Музей денег в Сухуме 12 мая 2021 года. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T15:01+0300

2021-10-23T15:01+0300

2021-10-23T16:18+0300

в абхазии

национальный банк абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354144_0:132:1620:1043_1920x0_80_0_0_c50057cb4f47b3a075f7abb4f57984be.jpg

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В британском нумизматическом журнале "Coin News Magazine" появилась статья, посвященная открытию Музея денег Абхазии, рассказала ведущему радио Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба."Это не первое сотрудничество Банка Абхазии с этим журналом. Они также публиковали новость про нашу монету, посвященную столетию Первой Мировой войны. На этот раз была опубликована подробная статья об открытии Музея Банка Абхазии, где описывается деятельность нашего музея, она проиллюстрирована фотографиями", - отметила Агрба.Она добавила, что редакция европейского журнала также собрала и опубликовала краткую информацию об Абхазии - о ее истории, провозглашении независимости, о взаимоотношениях с Византийской и Российской империями и все это связано с нумизматическим наследием страны.По словам Агрба, "Coin News Magazine" рекомендует своим читателям посетить Абхазию и, если им это сложно сделать в виду разных причин, то для начала ознакомиться с сайтом Банка Абхазии и пройти онлайн экскурсию.Появление подлинной исторической справки об Абхазии в зарубежном нумизматическом журнале произошло впервые за все время сотрудничества Банка республики с подобными изданиями, и это стало приятным сюрпризом, поделилась Агрба."Coin News Magazine" относится к британскому издательству "Token Publishing" и издается с 1983 года. Ежемесячный тираж составляет 8000 экземпляров.В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба.В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов. Посетители музея могут и сами отчеканить монету на станке, специально установленном для этого.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный банк абхазии