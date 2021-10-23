https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/gazprom-moldaviya-zadolzhala-rossii-709-millionov-dollarov-za-gaz-1036035565.html

"Газпром": Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ

"Газпром": Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T17:40+0300

2021-10-23T17:40+0300

2021-10-23T17:43+0300

в мире

газ

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга."Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.В Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. В начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Кишинев пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Okhladit-rynok-kak-snizhayut-tseny-na-gaz-v-Evrope--1033378824.html

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