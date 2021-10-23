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Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
Художник Ген'Эрген в эфире радио Sputnik рассказал, отразился ли на его творчестве период карантина, где и как создавались работы, представленные в проекте... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T13:21+0300
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Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией. Ген'Эрген – один из участников данного проекта.Ген'Эрген рассказал о своих работах, представленных в рамках проекта "ИЗОляция-искусство", он также высказал и по самому проекту."Сам проект интересен, потому что это возможность, которая позволяет художнику выставлять свои работы не только на своих интернет ресурсах, но и на ресурсах более весомых организаций в виде Sputnik Абхазии", – рассказал художник.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах

13:21 23.10.2021
Радио
Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах
Художник Ген'Эрген в эфире радио Sputnik рассказал, отразился ли на его творчестве период карантина, где и как создавались работы, представленные в проекте "ИЗОляция-искусство".
"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией. Ген'Эрген – один из участников данного проекта.

"Пандемия особого влияния на мое творчество не имела, так как творческий процесс либо он есть, либо его нет. Естественно, определенную тематику для творчества дает, но я не отношусь к этой категории, и проблема карантина не затронула мое творчество. В силу того что художник, по сути, лицо, которое находится больше в творческом процессе, а творческий процесс – это уединение, весь этот период я провел в своей мастерской в Санкт-Петербурге", – сказал художник.

Ген'Эрген рассказал о своих работах, представленных в рамках проекта "ИЗОляция-искусство", он также высказал и по самому проекту.
"Сам проект интересен, потому что это возможность, которая позволяет художнику выставлять свои работы не только на своих интернет ресурсах, но и на ресурсах более весомых организаций в виде Sputnik Абхазии", – рассказал художник.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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