https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/genergen-o-proekte-izolyatsiya-iskusstvo-vozmozhnost-vystavitsya-na-vesomykh-resursakh--1035953017.html

Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах

Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах

Художник Ген'Эрген в эфире радио Sputnik рассказал, отразился ли на его творчестве период карантина, где и как создавались работы, представленные в проекте... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T13:21+0300

2021-10-23T13:21+0300

2021-10-23T13:21+0300

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онлайн-выставка "изоляция-искусство"

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Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах Ген'Эрген о проекте "ИЗОляция-искусство": возможность выставиться на весомых ресурсах

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией. Ген'Эрген – один из участников данного проекта.Ген'Эрген рассказал о своих работах, представленных в рамках проекта "ИЗОляция-искусство", он также высказал и по самому проекту."Сам проект интересен, потому что это возможность, которая позволяет художнику выставлять свои работы не только на своих интернет ресурсах, но и на ресурсах более весомых организаций в виде Sputnik Абхазии", – рассказал художник.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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