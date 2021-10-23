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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/koronavirus-diagnostirovan-u-66-chelovek-v-abkhazii-odin-patsient-skonchalsya-1036037921.html
Коронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался
Коронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии выросло до 30722 человек. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровевших 26109. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T23:38+0300
2021-10-23T23:43+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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коронавирус - 2021
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. За минувшие сутки в Абхазии выявили 66 случаев коронавиурса, тестирование провели у 274 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.В российском военном госпитале в Сухуме умер мужчина 1940 года рождения, отмечается в сообщении.Стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ проходят 92 пациента, в тяжелом состоянии 24 из них, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 27, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 85 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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новости, абхазия, коронавирус - 2021

Коронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался

23:38 23.10.2021 (обновлено: 23:43 23.10.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии выросло до 30722 человек. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровевших 26109.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. За минувшие сутки в Абхазии выявили 66 случаев коронавиурса, тестирование провели у 274 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В российском военном госпитале в Сухуме умер мужчина 1940 года рождения, отмечается в сообщении.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ проходят 92 пациента, в тяжелом состоянии 24 из них, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 27, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 85 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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