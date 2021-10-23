https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/na-trasse-gde-sluchilos-dtp-s-sobchak-sokhranitsya-dvustoronnee-dvizhenie-1036035296.html

На трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение

На трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение

В Сочи после акции местных жителей решили вернуть двустороннее движение на трассе, ведущей к Красной Поляне. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T17:23+0300

2021-10-23T17:23+0300

2021-10-23T17:23+0300

в мире

сочи

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.Одностороннее движение было запущено накануне в тестовом режиме на двух участках федеральных трасс: Адлер - Красная Поляна и Адлер - Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей, они вышли на акцию протеста, перекрыли дорогу."Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта, и принято решение возобновить движение по автотрассе в направлении Красной Поляны в прежнем режиме", - цитирует агентство Копайгородского.Глава города пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить с учетом мнения жителей и только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.Смертельное ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак произошло на трассе Адлер - Альпика-Сервис 9 октября. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля телеведущей признал вину, он находится под домашним арестом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Sobchak-prokommentirovala-DTP-s-ee-uchastiem-gde-pogibli-dvoe-chelovek-1033388945.html

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