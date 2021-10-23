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На трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение
На трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение
В Сочи после акции местных жителей решили вернуть двустороннее движение на трассе, ведущей к Красной Поляне. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T17:23+0300
2021-10-23T17:23+0300
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.Одностороннее движение было запущено накануне в тестовом режиме на двух участках федеральных трасс: Адлер - Красная Поляна и Адлер - Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей, они вышли на акцию протеста, перекрыли дорогу."Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта, и принято решение возобновить движение по автотрассе в направлении Красной Поляны в прежнем режиме", - цитирует агентство Копайгородского.Глава города пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить с учетом мнения жителей и только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.Смертельное ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак произошло на трассе Адлер - Альпика-Сервис 9 октября. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля телеведущей признал вину, он находится под домашним арестом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Sobchak-prokommentirovala-DTP-s-ee-uchastiem-gde-pogibli-dvoe-chelovek-1033388945.html
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в мире, сочи

На трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение

17:23 23.10.2021
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтроительство олимпийских объектов в Сочи
Строительство олимпийских объектов в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Михаил Мокрушин
/
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В Сочи после акции местных жителей решили вернуть двустороннее движение на трассе, ведущей к Красной Поляне.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.
Одностороннее движение было запущено накануне в тестовом режиме на двух участках федеральных трасс: Адлер - Красная Поляна и Адлер - Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей, они вышли на акцию протеста, перекрыли дорогу.
"Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта, и принято решение возобновить движение по автотрассе в направлении Красной Поляны в прежнем режиме", - цитирует агентство Копайгородского.
Глава города пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить с учетом мнения жителей и только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.
VI Общероссийский гражданский форум - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2021
Собчак прокомментировала смертельное ДТП с ее участием в Адлере
10 октября, 16:12
Смертельное ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак произошло на трассе Адлер - Альпика-Сервис 9 октября. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля телеведущей признал вину, он находится под домашним арестом.
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