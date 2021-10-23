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Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
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Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио

Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?

10:32 23.10.2021
Радио
Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов?
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Кто такой тафгай, что значит "сидеть на банке", зачем "выкручивать" кому-то позвонки и почему хоккеисты не катаются "задом"? Об особенностях спортивной лексики рассказал спортивный журналист Василий Конов.
О том как рождаются крылатые выражения, пришедшие из спорта, рассказал спортивный журналист, директор специальных спортивных проектов Р-Спорт Василий Конов.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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