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https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/pyat-na-sto-kak-realizuetsya-programma-podderzhki-krestyan-v-abkhazii-1036031935.html
Пять на сто: как реализуется программа поддержки крестьян в Абхазии
Пять на сто: как реализуется программа поддержки крестьян в Абхазии
На реализацию программы поддержки сельского хозяйства в пяти отраслях государством выделено 100 миллионов рублей. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T13:25+0300
2021-10-23T13:25+0300
в абхазии
сельское хозяйство
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. О том, как осуществляется реализация программы поддержки крестьян, рассказал в эфире радио Sputnik помощник министра сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба."Программа предусматривает финансирование в размере 100 миллионов рублей, десять миллионов рублей из которых направлено на приобретение ядохимикатов, а прямая поддержка крестьян осуществляется в сумме 90 миллионов рублей. Заявки мы принимаем от управлений сельского хозяйства районов. То есть, человек, имеющий желание принимать участие в программе, собирает необходимый пакет документов и сдает их в эти управления по месту проживания. После, эти документы пересылают нам", - отметил он.Программа подразумевает осуществление проектов в пяти отраслях – животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, птицеводство, закладка плодовых культур, рыбное хозяйство.Участие в ней приняли 84 человека, четверо из которых представили по два проекта, которые были одобрены. Как уточнил Ачба, на сегодняшний день общая сумма принятых проектов составила 76 миллионов 738 тысяч рублей.По переработке сельскохозяйственной продукции освоена почти вся запланированная сумма в размере 38 миллионов рублей, в сфере животноводства немного вышли за пределы лимита – это 11 миллионов рублей, четыре миллиона рублей предусмотрено на область птицеводства – принято девять проектов, по растениеводству принято 40 проектов на сумму чуть больше 25 миллионов рублей, проект по разведению рыбы пока один – на сумму один миллион рублей.Отбором проектов занимается специально созданная рабочая комиссия. Некоторые из этих них уже на стадии реализации. В пример Ачба привел проекты в области животноводства – всех их 19. По его словам, в ближайшее время будет осуществлена поставка крупного рогатого скота в Абхазию с условием того, что участники программы подготовят необходимые условия содержания животных."Скот в количестве 90 голов уже заказан. Всего четыре породы – айрширская, швицкая, черно-пестрая и красностепная. Они проходят карантин по всем ветеринарным требованиям и в ближайший месяц уже будут здесь. Часть средств Минсельхоз уже оплатил, а часть оплатит после доставки", - рассказал Ачба.Программа подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции, подчеркнул Ачба.Программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров. При этом государство готово оказывать дальнейшую поддержку в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут затруднить выполнение бизнес-проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Minselkhoz-otobral-proekty-agrobiznesa-dlya-podderzhki-na-35-millionov-rubley-1033061967.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Tselevaya-programma-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-startuet-v-Sukhumskom-rayone-1033000106.html
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сельское хозяйство

Пять на сто: как реализуется программа поддержки крестьян в Абхазии

13:25 23.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На реализацию программы поддержки сельского хозяйства в пяти отраслях государством выделено 100 миллионов рублей.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. О том, как осуществляется реализация программы поддержки крестьян, рассказал в эфире радио Sputnik помощник министра сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.
"Программа предусматривает финансирование в размере 100 миллионов рублей, десять миллионов рублей из которых направлено на приобретение ядохимикатов, а прямая поддержка крестьян осуществляется в сумме 90 миллионов рублей. Заявки мы принимаем от управлений сельского хозяйства районов. То есть, человек, имеющий желание принимать участие в программе, собирает необходимый пакет документов и сдает их в эти управления по месту проживания. После, эти документы пересылают нам", - отметил он.
Программа подразумевает осуществление проектов в пяти отраслях – животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, птицеводство, закладка плодовых культур, рыбное хозяйство.
Участие в ней приняли 84 человека, четверо из которых представили по два проекта, которые были одобрены. Как уточнил Ачба, на сегодняшний день общая сумма принятых проектов составила 76 миллионов 738 тысяч рублей.
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По переработке сельскохозяйственной продукции освоена почти вся запланированная сумма в размере 38 миллионов рублей, в сфере животноводства немного вышли за пределы лимита – это 11 миллионов рублей, четыре миллиона рублей предусмотрено на область птицеводства – принято девять проектов, по растениеводству принято 40 проектов на сумму чуть больше 25 миллионов рублей, проект по разведению рыбы пока один – на сумму один миллион рублей.
Отбором проектов занимается специально созданная рабочая комиссия. Некоторые из этих них уже на стадии реализации. В пример Ачба привел проекты в области животноводства – всех их 19. По его словам, в ближайшее время будет осуществлена поставка крупного рогатого скота в Абхазию с условием того, что участники программы подготовят необходимые условия содержания животных.
"Скот в количестве 90 голов уже заказан. Всего четыре породы – айрширская, швицкая, черно-пестрая и красностепная. Они проходят карантин по всем ветеринарным требованиям и в ближайший месяц уже будут здесь. Часть средств Минсельхоз уже оплатил, а часть оплатит после доставки", - рассказал Ачба.
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Программа подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции, подчеркнул Ачба.
Программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров. При этом государство готово оказывать дальнейшую поддержку в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут затруднить выполнение бизнес-проекта.
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