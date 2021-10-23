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Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
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Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии

16:43 23.10.2021
Радио
Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?
Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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