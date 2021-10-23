https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/sila-vetra-i-solntsa-pochemu-net-smysla-perekhodit-na-100-zelnoy-energii-1036030656.html

Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии

Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T16:43+0300

2021-10-23T16:43+0300

2021-10-23T16:43+0300

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Сила ветра и солнца. Почему нет смысла переходить на 100% зелёной энергии Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?

Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит? Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути “зелёного” перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии “возобновляйкой”?Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.Слушайте подкасты РИА Новости.

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