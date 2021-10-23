https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takie-obstoyatelstva-achba-o-realizatsii-programmy-gospodderzhki-selkhozproektov--1036032923.html

Такие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов

Такие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов

Главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал, на какой стадии реализации программа... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T19:33+0300

2021-10-23T19:33+0300

2021-10-23T19:33+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации программы господдержки сельхозпроектов Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации программы господдержки сельхозпроектов

Отбором проектов занимается специально созданная рабочая комиссия, и некоторые из этих них уже на стадии реализации, проинформировал Ачба в беседе на радио. В пример он привел проекты в области животноводства."Скот в количестве 90 голов уже заказан. Всего четыре породы – айрширская, швицкая, черно-пестрая и красностепная. Они проходят карантин по всем ветеринарным требованиям и в ближайший месяц уже будут здесь. Часть средств Минсельхоз уже оплатил, а часть оплатит после доставки", - рассказал Ачба.По переработке сельскохозяйственной продукции освоена почти вся запланированная сумма в размере 38 миллионов рублей, сказал Ачба. "В сфере животноводства немного вышли за пределы лимита – это 11 миллионов рублей, четыре миллиона рублей предусмотрено на область птицеводства – принято девять проектов, по растениеводству принято 40 проектов на сумму чуть больше 25 миллионов рублей, проект по разведению рыбы пока один – на сумму один миллион рублей", - отметил секретарь конкурсной комиссии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио