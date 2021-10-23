https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takie-obstoyatelstva-achba-o-realizatsii-programmy-gospodderzhki-selkhozproektov--1036032923.html
Такие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
Такие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
Главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал, на какой стадии реализации программа... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T19:33+0300
2021-10-23T19:33+0300
2021-10-23T19:33+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036035222_169:0:3044:1617_1920x0_80_0_0_ea2421a01f172dfd580df622f5726124.jpg
Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации программы господдержки сельхозпроектов
Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации программы господдержки сельхозпроектов
Отбором проектов занимается специально созданная рабочая комиссия, и некоторые из этих них уже на стадии реализации, проинформировал Ачба в беседе на радио. В пример он привел проекты в области животноводства."Скот в количестве 90 голов уже заказан. Всего четыре породы – айрширская, швицкая, черно-пестрая и красностепная. Они проходят карантин по всем ветеринарным требованиям и в ближайший месяц уже будут здесь. Часть средств Минсельхоз уже оплатил, а часть оплатит после доставки", - рассказал Ачба.По переработке сельскохозяйственной продукции освоена почти вся запланированная сумма в размере 38 миллионов рублей, сказал Ачба. "В сфере животноводства немного вышли за пределы лимита – это 11 миллионов рублей, четыре миллиона рублей предусмотрено на область птицеводства – принято девять проектов, по растениеводству принято 40 проектов на сумму чуть больше 25 миллионов рублей, проект по разведению рыбы пока один – на сумму один миллион рублей", - отметил секретарь конкурсной комиссии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036035222_528:0:2684:1617_1920x0_80_0_0_1dffeb753831d10b0e57e8613518cbbf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
Главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал, на какой стадии реализации программа господдержки сельхозпроектов, как проходит процесс освоение денег.
Отбором проектов занимается специально созданная рабочая комиссия, и некоторые из этих них уже на стадии реализации, проинформировал Ачба в беседе на радио. В пример он привел проекты в области животноводства.
"Скот в количестве 90 голов уже заказан. Всего четыре породы – айрширская, швицкая, черно-пестрая и красностепная. Они проходят карантин по всем ветеринарным требованиям и в ближайший месяц уже будут здесь. Часть средств Минсельхоз уже оплатил, а часть оплатит после доставки", - рассказал Ачба.
По переработке сельскохозяйственной продукции освоена почти вся запланированная сумма в размере 38 миллионов рублей, сказал Ачба.
"В сфере животноводства немного вышли за пределы лимита – это 11 миллионов рублей, четыре миллиона рублей предусмотрено на область птицеводства – принято девять проектов, по растениеводству принято 40 проектов на сумму чуть больше 25 миллионов рублей, проект по разведению рыбы пока один – на сумму один миллион рублей", - отметил секретарь конкурсной комиссии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.