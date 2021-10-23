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Тактические учения десантников России и Египта
Тактические учения десантников России и Египта
Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
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Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021".Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи незаконных вооруженных формирований и уничтожили его, пишет Минобороны России.
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Тактические учения десантников России и Египта

20:33 23.10.2021 (обновлено: 20:44 23.10.2021)
© Видео / Минобороны России
Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021".
Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи незаконных вооруженных формирований и уничтожили его, пишет Минобороны России.
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