https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takticheskie-ucheniya-desantnikov-rossii-i-egipta-1036036294.html

Тактические учения десантников России и Египта

Тактические учения десантников России и Египта

Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

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Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021".Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи незаконных вооруженных формирований и уничтожили его, пишет Минобороны России.

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