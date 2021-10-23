https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/takticheskie-ucheniya-desantnikov-rossii-i-egipta-1036036294.html
Тактические учения десантников России и Египта
Тактические учения десантников России и Египта
Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T20:33+0300
2021-10-23T20:33+0300
2021-10-23T20:44+0300
в мире
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036036268_4:0:1080:605_1920x0_80_0_0_af9b89f03327d73e95331cf9b0df4c24.jpg
Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021".Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи незаконных вооруженных формирований и уничтожили его, пишет Минобороны России.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036036268_138:0:945:605_1920x0_80_0_0_199487d8ef426048789a9175fc1e76fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, видео
Тактические учения десантников России и Египта
20:33 23.10.2021 (обновлено: 20:44 23.10.2021)
Российские и египетские десантники отработали прыжки с парашютом из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет в рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021".
Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи незаконных вооруженных формирований и уничтожили его, пишет Минобороны России.