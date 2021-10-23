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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/vy-privilis-ot-koronavirusa-1036030749.html
Вы привились от коронавируса?
Вы привились от коронавируса?
23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T10:22+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
коронавирус - 2021
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абхазия, коронавирус - 2021, опросы

Вы привились от коронавируса?

10:22 23.10.2021 (обновлено: 10:38 23.10.2021)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВакцинация в Гостином дворе
Вакцинация в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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