https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/aslan-bzhaniya-zayavil-o-namerenii-uvelichit-turpotok-v-abkhaziyu-1036048831.html

Аслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию

Аслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию

В 2021 году Абхазию постелило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. Республика в пятерке самых популярных направлений среди... 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T23:14+0300

2021-10-24T23:14+0300

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Мы будем предпринимать усилия, чтобы в следующем году в Абхазию приехало больше туристов, чем в текущем, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Первому каналу."Этот год стал рекордным в плане посетивших Абхазию. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение", - отметил президент.По мнению главы государства, туристы приезжают в республику, так как отдыхать здесь дешевле, чем на других курортах. Кроме того, в Абхазии свободно говорят на русском языке, местные жители гостеприимны, в стране хорошо сохранена экология, добавил он.Президент отметил, что в 2024 году планируется возобновление воздушного сообщения между Абхазией и городами России.По мнению Бжания, в ближайшие 10-15 лет возможно увеличение потока туристов в три-пять раз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Testovyy-reys-turisticheskiy-teplokhod-Grifon-zashel-v-Sukhumskiy-port-1033388794.html

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новости, туризм, отдых в абхазии