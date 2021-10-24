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Аслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
Аслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
В 2021 году Абхазию постелило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. Республика в пятерке самых популярных направлений среди... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Мы будем предпринимать усилия, чтобы в следующем году в Абхазию приехало больше туристов, чем в текущем, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Первому каналу."Этот год стал рекордным в плане посетивших Абхазию. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение", - отметил президент.По мнению главы государства, туристы приезжают в республику, так как отдыхать здесь дешевле, чем на других курортах. Кроме того, в Абхазии свободно говорят на русском языке, местные жители гостеприимны, в стране хорошо сохранена экология, добавил он.Президент отметил, что в 2024 году планируется возобновление воздушного сообщения между Абхазией и городами России.По мнению Бжания, в ближайшие 10-15 лет возможно увеличение потока туристов в три-пять раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Testovyy-reys-turisticheskiy-teplokhod-Grifon-zashel-v-Sukhumskiy-port-1033388794.html
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новости, туризм, отдых в абхазии

Аслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию

23:14 24.10.2021 (обновлено: 23:37 24.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гостиничный комплекс в селе Тамыш "Тамыш Village"
Гостиничный комплекс в селе Тамыш Тамыш Village - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 2021 году Абхазию постелило полтора миллиона туристов, это максимальное число за последние 30 лет. Республика в пятерке самых популярных направлений среди российских туристов.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Мы будем предпринимать усилия, чтобы в следующем году в Абхазию приехало больше туристов, чем в текущем, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Первому каналу.
"Этот год стал рекордным в плане посетивших Абхазию. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение", - отметил президент.
По мнению главы государства, туристы приезжают в республику, так как отдыхать здесь дешевле, чем на других курортах. Кроме того, в Абхазии свободно говорят на русском языке, местные жители гостеприимны, в стране хорошо сохранена экология, добавил он.
Президент отметил, что в 2024 году планируется возобновление воздушного сообщения между Абхазией и городами России.

Такое же состояние дел в плане морского сообщения. В советское время ходили круизные корабли, катера. На мой взгляд, пришло время все это восстановить. Нам нужно строить мосты, а не препятствия.

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Аслан Бжания
Президент Абхазии
По мнению Бжания, в ближайшие 10-15 лет возможно увеличение потока туристов в три-пять раз.
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