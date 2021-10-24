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Часть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
Часть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, сообщается... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, сообщается на сайте администрации Сухума.Без подачи питьевой воды остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы. На Турбазе вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов, не хватает напора. "Насосам было не менее 30 лет. Периодически занимались их ремонтом, но капитального ремонта не было", - уточняется в сообщении."Водоканал" уже заказал новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется не менее трех месяцев. Отмечается, что на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии, так как они редкие.Сейчас инженеры "Водоканала" занимаются ремонтом сломавшегося насоса, одновременно с этим решается вопрос о временной схеме подачи воды жителям.В конце июля 120-метровый напорный водовод на Келасурской насосной станции смыло водой из-за обильных ливней и резко поднявшегося уровня реки. Восстановительные работы шли около недели.
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новости, сухум

Часть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции

21:00 24.10.2021 (обновлено: 21:11 24.10.2021)
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, сообщается на сайте администрации Сухума.
Без подачи питьевой воды остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы. На Турбазе вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов, не хватает напора.
"Насосам было не менее 30 лет. Периодически занимались их ремонтом, но капитального ремонта не было", - уточняется в сообщении.
"Водоканал" уже заказал новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется не менее трех месяцев. Отмечается, что на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии, так как они редкие.
Сейчас инженеры "Водоканала" занимаются ремонтом сломавшегося насоса, одновременно с этим решается вопрос о временной схеме подачи воды жителям.
В конце июля 120-метровый напорный водовод на Келасурской насосной станции смыло водой из-за обильных ливней и резко поднявшегося уровня реки. Восстановительные работы шли около недели.
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