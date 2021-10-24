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Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
Главный специалист по футболу Государственного комитета по делам молодежи и спорта Виталий Федоренко, в эфире радио Sputnik рассказал, как важны участие и... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T11:01+0300
2021-10-24T11:01+0300
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Дополнительное время: Федоренко
Дополнительное время: Федоренко
17 октября состоялся заключительный и матч чемпионата города Сочи по футболу. За звание победителя чемпионата боролись команды Абхазского государственного университета и сочинский "Лион".ФК АГУ стала серебряным призером чемпионата. Хотя, как отметил Федоренко, задачи победить перед командой не ставилась. Главной целью было – заявить о себе, влиться в футбольное сообщество для дальнейшего участия в международных турнирах и проведения их на своей территории. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
11:01 24.10.2021 (обновлено: 13:13 24.10.2021)
Главный специалист по футболу Государственного комитета по делам молодежи и спорта Виталий Федоренко, в эфире радио Sputnik рассказал, как важны участие и призерство футбольной команды АГУ в чемпионате города Сочи.
17 октября состоялся заключительный и матч чемпионата города Сочи по футболу. За звание победителя чемпионата боролись команды Абхазского государственного университета и сочинский "Лион".
ФК АГУ стала серебряным призером чемпионата. Хотя, как отметил Федоренко, задачи победить перед командой не ставилась. Главной целью было – заявить о себе, влиться в футбольное сообщество для дальнейшего участия в международных турнирах и проведения их на своей территории.
Подробности слушайте в аудиофайле.