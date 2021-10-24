https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/dopolnitelnoe-vremya-fedorenko-o-serebre-fk-agu-v-chempionate-sochi-1036000159.html

Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи

Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи

Главный специалист по футболу Государственного комитета по делам молодежи и спорта Виталий Федоренко, в эфире радио Sputnik рассказал, как важны участие и... 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T11:01+0300

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Дополнительное время: Федоренко Дополнительное время: Федоренко

17 октября состоялся заключительный и матч чемпионата города Сочи по футболу. За звание победителя чемпионата боролись команды Абхазского государственного университета и сочинский "Лион".ФК АГУ стала серебряным призером чемпионата. Хотя, как отметил Федоренко, задачи победить перед командой не ставилась. Главной целью было – заявить о себе, влиться в футбольное сообщество для дальнейшего участия в международных турнирах и проведения их на своей территории. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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