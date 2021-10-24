https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/drapkina-o-posledstviyakh-i-pobochnykh-effektakh-koronavirusa-porazhaet-vse--1036039450.html
Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, практикующий терапевт Оксана Драпкина рассказала, как за год изменилось влияние коронавируса на организм и... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T15:38+0300
2021-10-24T15:38+0300
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Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
Коронавирус ― действительно очень серьезная болезнь, которая не только в острый период заставляет человека страдать, но и после выздоровления оставляет долгие последствия, подчеркнула врач."Эти последствия не всегда даже зависят от тяжести течения, и при легком течении через неделю или три недели после выздоровления могу быть очень неприятные побочные эффекты. Если говорить о статистических данных, было несколько обзоров, которые и послужили поводом, чтобы говорить, что действительно есть постковидный синдром или лонг-ковид", ― сказала Драпкина.Сам по себе коронавирус ― это системное заболевание, оно поражает все везде, где есть сосуды, а на самом деле все кровоснабжается ― сердце, почки, кожа, все остальные внутренние органы, отметила медик."Статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы. Люди перестают спать, нарушается сон, возникают апатия или склонность к более агрессивному поведению", ― рассказала Драпкина.По словам врача, к ней нередко обращаются молодые девушки, перенесшие коронавирус, "просто себя не узнают – изменяется память, страшная склонность к выпадению волос, очень изменяется кожа, очень серьезно это бьет по органам чувств – слух, зрение".У 30% перенесших коронавирус появляется склонность к тромбозам, сказала Драпкина. "Что такое тромбоз – это может быть мгновенная смерть, это всегда состояние неопределенное, тромб отрывается, и в зависимости от того, куда он попадает, клиническая картина может быть молниеносной".До 40% пациентов уже после выздоровления могут ощущать сбои сердечно-сосудистой системы, предупредила врач. "Чаще всего это миокардиты, это воспаления сердечной мышцы, человек слабеет, возникает одышка, это приводит к тому, что сердце растягивается, становится большим, не может работать как насос, возникают серьезные нарушения ритма, причем в разных возрастах".Медик также рассказала, что может происходить с легкими после перенесенного COVID. "Они теряют эластичность, легочная ткань должна быть эластичной, но возникает фиброз, эластичность замещается соединительной тканью, и легкие не могут выполнять свою функцию ― дышать. Это очень серьезная проблема. Сатурация крови, что сейчас делают все – и дома, и участковые терапевты, - снижается", добавила она.И наконец, гастроэнтерологические проблемы тоже возникают, добавила врач. У некоторых пациентов первыми симптомами коронавируса становятся как раз тошнота и желудочно-кишечные расстройства. Попадая в организм, инфекция может вызвать воспаления - гастрит, энтерит, или обострить хронические холецистит, панкреатит. В процессе лечения могут также проявляться дисбактериоз, диарея, боли в боку или проблемы с пищеварением.
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Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
15:38 24.10.2021 (обновлено: 16:00 24.10.2021)
Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, практикующий терапевт Оксана Драпкина рассказала, как за год изменилось влияние коронавируса на организм и каким образом теперь проявляет себя постковидный синдром.
Коронавирус ― действительно очень серьезная болезнь, которая не только в острый период заставляет человека страдать, но и после выздоровления оставляет долгие последствия, подчеркнула врач.
"Эти последствия не всегда даже зависят от тяжести течения, и при легком течении через неделю или три недели после выздоровления могу быть очень неприятные побочные эффекты. Если говорить о статистических данных, было несколько обзоров, которые и послужили поводом, чтобы говорить, что действительно есть постковидный синдром или лонг-ковид", ― сказала Драпкина.
Сам по себе коронавирус ― это системное заболевание, оно поражает все везде, где есть сосуды, а на самом деле все кровоснабжается ― сердце, почки, кожа, все остальные внутренние органы, отметила медик.
"Статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы. Люди перестают спать, нарушается сон, возникают апатия или склонность к более агрессивному поведению", ― рассказала Драпкина.
По словам врача, к ней нередко обращаются молодые девушки, перенесшие коронавирус, "просто себя не узнают – изменяется память, страшная склонность к выпадению волос, очень изменяется кожа, очень серьезно это бьет по органам чувств – слух, зрение".
У 30% перенесших коронавирус появляется склонность к тромбозам, сказала Драпкина. "Что такое тромбоз – это может быть мгновенная смерть, это всегда состояние неопределенное, тромб отрывается, и в зависимости от того, куда он попадает, клиническая картина может быть молниеносной".
До 40% пациентов уже после выздоровления могут ощущать сбои сердечно-сосудистой системы, предупредила врач. "Чаще всего это миокардиты, это воспаления сердечной мышцы, человек слабеет, возникает одышка, это приводит к тому, что сердце растягивается, становится большим, не может работать как насос, возникают серьезные нарушения ритма, причем в разных возрастах".
Медик также рассказала, что может происходить с легкими после перенесенного COVID. "Они теряют эластичность, легочная ткань должна быть эластичной, но возникает фиброз, эластичность замещается соединительной тканью, и легкие не могут выполнять свою функцию ― дышать. Это очень серьезная проблема. Сатурация крови, что сейчас делают все – и дома, и участковые терапевты, - снижается", добавила она.
И наконец, гастроэнтерологические проблемы тоже возникают, добавила врач. У некоторых пациентов первыми симптомами коронавируса становятся как раз тошнота и желудочно-кишечные расстройства. Попадая в организм, инфекция может вызвать воспаления - гастрит, энтерит, или обострить хронические холецистит, панкреатит. В процессе лечения могут также проявляться дисбактериоз, диарея, боли в боку или проблемы с пищеварением.