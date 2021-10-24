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Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
Врач-невролог Павел Хорошев сказал в эфире радио Sputnik, что нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T11:17+0300
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Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ. Часто люди не обращают внимание на недомогание, определяя его как банальную простуду. Как рассказал врач-невролог Павел Хорошев, самостоятельно компетентно определить, относятся ли симптомы к ОРВИ или к COVID-19, невозможно."Области, через которые может проникать в клетки человека коронавирус, очень обширны. Нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных систем организма. Поэтому проявляться он может по-разному. Никто достоверно не сможет определить по каким-то симптомам наличие коронавируса, до тех пор, пока не сдаст анализ на наличие антител", - рассказал невролог.Хорошев добавил, что ПЦР-тест не всегда может достоверно определить наличие коронавируса у человека, так как ПЦР-тесты производятся под определенные штаммы вируса. Было достоверно доказано, что тесты, которые изготавливались под ранние штаммы COVID-19, очень плохо распознают более поздние штаммы.
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Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме

11:17 24.10.2021
Радио
Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
Врач-невролог Павел Хорошев сказал в эфире радио Sputnik, что нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных систем организма, как коронавирусная инфекция.
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ. Часто люди не обращают внимание на недомогание, определяя его как банальную простуду. Как рассказал врач-невролог Павел Хорошев, самостоятельно компетентно определить, относятся ли симптомы к ОРВИ или к COVID-19, невозможно.
"Области, через которые может проникать в клетки человека коронавирус, очень обширны. Нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных систем организма. Поэтому проявляться он может по-разному. Никто достоверно не сможет определить по каким-то симптомам наличие коронавируса, до тех пор, пока не сдаст анализ на наличие антител", - рассказал невролог.
Хорошев добавил, что ПЦР-тест не всегда может достоверно определить наличие коронавируса у человека, так как ПЦР-тесты производятся под определенные штаммы вируса. Было достоверно доказано, что тесты, которые изготавливались под ранние штаммы COVID-19, очень плохо распознают более поздние штаммы.
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