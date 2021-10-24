https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/ekspert-rasskazal-mozhno-li-samostoyatelno-opredelit-nalichie-covid-19-v-organizme--1036033093.html

Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме

Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме

Врач-невролог Павел Хорошев сказал в эфире радио Sputnik, что нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных... 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T11:17+0300

2021-10-24T11:17+0300

2021-10-24T11:17+0300

радио

подкасты риа

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036033758_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_f78c58815a20cc2a898a4f9e5604be3b.jpg

Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме

Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ. Часто люди не обращают внимание на недомогание, определяя его как банальную простуду. Как рассказал врач-невролог Павел Хорошев, самостоятельно компетентно определить, относятся ли симптомы к ОРВИ или к COVID-19, невозможно."Области, через которые может проникать в клетки человека коронавирус, очень обширны. Нет ни одного другого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки различных систем организма. Поэтому проявляться он может по-разному. Никто достоверно не сможет определить по каким-то симптомам наличие коронавируса, до тех пор, пока не сдаст анализ на наличие антител", - рассказал невролог.Хорошев добавил, что ПЦР-тест не всегда может достоверно определить наличие коронавируса у человека, так как ПЦР-тесты производятся под определенные штаммы вируса. Было достоверно доказано, что тесты, которые изготавливались под ранние штаммы COVID-19, очень плохо распознают более поздние штаммы.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио