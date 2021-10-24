https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/komanda-iz-groznogo-pobedila-v-turnire-invalidov-amputantov-po-mini-futbolu-1036044779.html

Команда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу

Команда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу

В Сухуме завершился Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы", посвященный памяти погибших в Отечественной... 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T18:35+0300

2021-10-24T18:35+0300

2021-10-24T18:40+0300

в абхазии

спорт

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Команда из Чечни победила в мини-футбольном турнире, выиграв в финале у команды из Барнаула со счетом 4:3, сообщает Госкомспорта Абхазии.В упорной борьбе с абхазской командой "бронзу" завоевала "Махачкала", соответственно, на четвертом месте расположилась "Апсны".Команды были награждены медалями, кубками и грамотами, а лучшим игрокам вручили призы.В IX турнире "Кубок Победы" принимали участие шесть команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Ламан - Аз" (Грозный), "Динамо - Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия).

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2021

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спорт