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Команда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
18:35 24.10.2021 (обновлено: 18:40 24.10.2021)
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуВ Сухуме завершился Открытый республиканский турнир по мини - футболу среди инвалидов - ампутантов "Кубок Победы"
В Сухуме завершился Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы", посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Команда из Чечни победила в мини-футбольном турнире, выиграв в финале у команды из Барнаула со счетом 4:3, сообщает Госкомспорта Абхазии.
В упорной борьбе с абхазской командой "бронзу" завоевала "Махачкала", соответственно, на четвертом месте расположилась "Апсны".
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуВ Сухуме завершился Открытый республиканский турнир по мини - футболу среди инвалидов - ампутантов "Кубок Победы"
В Сухуме завершился Открытый республиканский турнир по мини - футболу среди инвалидов - ампутантов "Кубок Победы"
Команды были награждены медалями, кубками и грамотами, а лучшим игрокам вручили призы.
В IX турнире "Кубок Победы" принимали участие шесть команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Ламан - Аз" (Грозный), "Динамо - Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия).