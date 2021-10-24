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Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов

Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов

В торгах участвовали девять картин и два произведения из керамики знаменитого художника. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T17:24+0300

2021-10-24T17:24+0300

2021-10-24T17:31+0300

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо ушли с молотка аукционного дома Sotheby's в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов, сообщает РИА Новости по данным аукциона.Все представленные на торгах работы до недавнего времени выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio. Дороже всего ушла с молотка картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально полотно оценивалась в 20-30 миллионов долларов, однако в итоге за нее отдали почти 40,5 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей)."Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", - отмечается на странице Sotheby's в Twitter.Огромную двухметровую картину "Мужчина и ребенок" купили за 24,4 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей).На торгах выставлялся и "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", который художник написал в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Полотно ушло с молотка за 16,6 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей).

https://sputnik-abkhazia.ru/20150512/1014650360.html

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в мире, новости, пабло пикассо, аукционы, искусство