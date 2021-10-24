Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/odinnadtsat-rabot-pikasso-prodali-v-las-vegase-za-109-millionov-dollarov-1036043982.html
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
В торгах участвовали девять картин и два произведения из керамики знаменитого художника. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T17:24+0300
2021-10-24T17:31+0300
в мире
новости
пабло пикассо
аукционы
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036043739_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_74a98248b16729e5ecc1c2c4f5e93af4.jpg
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо ушли с молотка аукционного дома Sotheby's в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов, сообщает РИА Новости по данным аукциона.Все представленные на торгах работы до недавнего времени выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio. Дороже всего ушла с молотка картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально полотно оценивалась в 20-30 миллионов долларов, однако в итоге за нее отдали почти 40,5 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей)."Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", - отмечается на странице Sotheby's в Twitter.Огромную двухметровую картину "Мужчина и ребенок" купили за 24,4 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей).На торгах выставлялся и "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", который художник написал в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Полотно ушло с молотка за 16,6 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей).
https://sputnik-abkhazia.ru/20150512/1014650360.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036043739_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_30bbb07e4caf6052517aee28401e582a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, пабло пикассо, аукционы, искусство

Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов

17:24 24.10.2021 (обновлено: 17:31 24.10.2021)
© AFP 2021 / GABE GINSBERGАукционист Sotheby's Оливер Баркер взаимодействует с аудиторией во время аукциона Sotheby's "Пикассо: шедевры из коллекции изящного искусства MGM Resorts" в Bellagio Resort & Casino
Аукционист Sotheby's Оливер Баркер взаимодействует с аудиторией во время аукциона Sotheby's Пикассо: шедевры из коллекции изящного искусства MGM Resorts в Bellagio Resort & Casino - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
В торгах участвовали девять картин и два произведения из керамики знаменитого художника.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо ушли с молотка аукционного дома Sotheby's в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов, сообщает РИА Новости по данным аукциона.
Все представленные на торгах работы до недавнего времени выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio. Дороже всего ушла с молотка картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально полотно оценивалась в 20-30 миллионов долларов, однако в итоге за нее отдали почти 40,5 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей).
"Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", - отмечается на странице Sotheby's в Twitter.
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
1/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
2/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
3/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
4/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
5/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
6/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов - Sputnik Абхазия
7/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
1/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
2/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
3/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
4/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
5/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
6/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
7/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Огромную двухметровую картину "Мужчина и ребенок" купили за 24,4 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей).
На торгах выставлялся и "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", который художник написал в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Полотно ушло с молотка за 16,6 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей).
Картина Пикассо и скульптура Джакометти – самые дорогие шедевры мира - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2015
Картина Пикассо и скульптура Джакометти – самые дорогие шедевры мира
12 мая 2015, 12:43
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00Часть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
20:45Sputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
19:51ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
18:35Команда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
17:35"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
17:24Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
16:50Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
16:20Китай отомстил Западу за свою принцессу
15:38Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
14:30РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
13:35Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
12:48Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде
12:41Редкие кадры: как хоронили вождя амазонских индейцев
11:42Тютчев. Любовь и хаос
11:17Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
11:07Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
11:01Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
10:33Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба
09:20Тетрадка под прилавком: всегда ли долг платежом красен
ВчераКоронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался