Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
17:24 24.10.2021 (обновлено: 17:31 24.10.2021)
© AFP 2021 / GABE GINSBERGАукционист Sotheby's Оливер Баркер взаимодействует с аудиторией во время аукциона Sotheby's "Пикассо: шедевры из коллекции изящного искусства MGM Resorts" в Bellagio Resort & Casino
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
В торгах участвовали девять картин и два произведения из керамики знаменитого художника.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо ушли с молотка аукционного дома Sotheby's в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов, сообщает РИА Новости по данным аукциона.
Все представленные на торгах работы до недавнего времени выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio. Дороже всего ушла с молотка картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально полотно оценивалась в 20-30 миллионов долларов, однако в итоге за нее отдали почти 40,5 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей).
"Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", - отмечается на странице Sotheby's в Twitter.
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
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© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
© AFP 2021 / GABE GINSBERGОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
7/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
1/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
2/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
3/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
4/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
5/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
6/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
7/7
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
Одиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
Огромную двухметровую картину "Мужчина и ребенок" купили за 24,4 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей).
На торгах выставлялся и "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", который художник написал в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Полотно ушло с молотка за 16,6 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей).
12 мая 2015, 12:43