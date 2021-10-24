https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/pakhuchiy-pereval-kak-v-sukhume-lyudi-s-musorom-sosedstvuyut-1036040998.html

Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют

Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют

На территории бывшего таксопарка в Сухуме пару лет назад образовалась мусорная свалка, недалеко от нее живут и работают люди. Корреспондент Sputnik... 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T13:35+0300

2021-10-24T13:35+0300

2021-10-24T14:38+0300

в абхазии

отходы

сухум

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Проблема с утилизацией мусора в Сухуме все еще остается актуальной. До 2018 года столичные отходы складывались на свалке в микрорайоне Маяк. Но в апреле жители района взбунтовались и провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть свалку, из которой доносились не только зловонья, но и распространялись насекомые и грызуны. Тогда бастующие перекрыли въезд к свалке, к ним даже приезжал президент Рауль Хаджимба, но убедить возмущенных жителей не удалось.В результате главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы стали вывозить в Галский район.Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.Проблемный запахНо не весь мусор из столицы доезжает до Гала. В Сухуме на территории бывшего таксопарка расположен перевалочный пункт. Сюда в основном привозят бытовые отходы, реже строймусор.Вокруг таксопарка находятся в основном офисные здания – "Черноморэнерго", мобильная компания "Аквафон", неподалеку и лаборатория республиканской санэпидстанции.А еще в нескольких метрах от мусора работает старенькая автомастерская. Запах мусора доходит до нее в полной "гамме", но, кажется, мастера с этим уже смирились. В полдень они играли в домино и только улыбались на наши вопросы о "сожительстве" со свалкой.Мужчины объяснили, что уже действительно свыклись с "соседом", да и выбора у них нет."А что делать? Мы здесь уже давно работаем. Вот ночью крысы огромные бегают здесь, как собаки. Иногда уезжают вместе с машинами", - рассказал один из работников.Жителей улицы Гумистинская от свалки отделяют несколько метров и небольшой забор. Здесь живут всего четыре семьи, о мнении которых при создании "перевала", по их же словам, не спрашивали.На Гумистинской живет семья Народной артистки Абхазии, солистки Государственной хоровой капеллы Мананы Шамба.По ее словам, соседство со свалкой стало невыносимым - в доме завелись прусаки, по двору бегают огромные крысы, которые искусали живность, да и самим жителям во двор выйти порой страшно."А вдруг ребенка цапнет крыса, страшно, не можем отпустить на улицу. Мы не можем окна открывать, невозможно открыть дверь, тараканы лезут в комнату. Вечером мы выходили, посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Сейчас дышать нечем. Из-за того, что нас мало, нас никто видеть и слышать не хочет", - пожаловалась она.За забором находится небольшая столовая. Она работает с 1994 года. Владелица заведения Эмма Хаджимба рассказывает, что к ней часто ходили на перерыв сотрудники, а соседи хвастаются, что у женщины стерильно, как в больнице.Но чистотой и вкусным обедом "сыт" не будешь. Аппетит портит доносящийся из свалки запах, а на борьбу с мухами в неделю тратится пачка химиката. По словам Эммы, люди практически перестали ходить к ней, этим летом столовая была практически все время закрыта."Теперь я даже не знаю, как буду платить налоги", - призналась она.Неподалеку находится и небольшой завод по производству аджики. Сотрудники также жалуются на неприятный запах и большое количество мух."В жаркую погоду особенно неприятные запахи, больше мух, больше комаров, это недопустимо, когда речь идет о производстве", - сказала сотрудница Замира.Временная мера"Спецавтохозяйство" проблему признает. Но, по словам директора Саида Кур-ипа, перевалочный пункт необходим, у города не хватает машин, чтобы свозить разом весь мусор в Гал.Из Сухума в месяц вывозят порядка 25 тысяч кубов мусора. Из 500 маленьких контейнеров объемом 1,1 куб мусор загружается в пять машин и два раза в день увозится в Гал."Но есть и большие контейнеры, объемом 10 кубов, их порядка 150. Машины, которые обслуживают их, не могут ездить физически в Гал, они старые. Их всего три, а увезти можно на одной только один контейнер. Вот эти машины и привозят мусор в таксопарк. Они сбрасывают там мусор, самосвалы подъезжают, загружают мусор и уезжают. Но столько самосвалов у нас нет. Помимо контейнеров, в городе еще порядка 200 мусоропроводов", - объяснил ситуацию он.По словам Кур-ипа, оплата в год за вывоз мусора с человека составляет в Абхазии всего 340 рублей, но люди не платят и этого. За услугу платит лишь 10-15 процентов населения, а основную часть работы спецавтохозяйства дотирует администрация столицы.Перевал в таксопарке временная мера, до открытия полигона в Гулрыпшском районе. О полигоне говорят с 2019 года, начало строительства было намечено на май 2021 года, но работы пока что не ведутся. В июле замначальника УКС Абхазии Демир Гамисония рассказывал Sputnik, что проектно-сметная документация по строительству уже прошла экспертизу в России. Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров.Прогнозы неутешительные. В июле заместитель главы Галского района Нарсоу Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума лишь до конца 2021 года, так как вместе с отходами из Галского района количество мусора очень большое – воды, отходящие от свалки могут загрязнять почву и окружающую среду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210707/Svalka-v-Galskom-rayone-ne-smozhet-prinimat-musor-iz-Sukhuma-v-2022-godu-1032787350.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210430/Dykhanie-svalki-chem-zhivet-poligon-otdkhodov-v-sele-Alakhadzy-i-kto-tam-obitaet--1032333639.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/Kommunalschiki-obeschayut-ubrat-skopivshiysya-v-Sukhume-musor-za-poltora-mesyatsa-1032930044.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210726/Smeta-poligona-bytovykh-otkhodov-v-Gulrypshe-proshla-ekspertizu-v-Rossii--1032907053.html

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отходы, сухум