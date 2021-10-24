Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/pakhuchiy-pereval-kak-v-sukhume-lyudi-s-musorom-sosedstvuyut-1036040998.html
Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
На территории бывшего таксопарка в Сухуме пару лет назад образовалась мусорная свалка, недалеко от нее живут и работают люди. Корреспондент Sputnik... 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T13:35+0300
2021-10-24T14:38+0300
в абхазии
отходы
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036041727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3639a6f607a081af88b5fd09a36663f0.jpg
Проблема с утилизацией мусора в Сухуме все еще остается актуальной. До 2018 года столичные отходы складывались на свалке в микрорайоне Маяк. Но в апреле жители района взбунтовались и провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть свалку, из которой доносились не только зловонья, но и распространялись насекомые и грызуны. Тогда бастующие перекрыли въезд к свалке, к ним даже приезжал президент Рауль Хаджимба, но убедить возмущенных жителей не удалось.В результате главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы стали вывозить в Галский район.Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.Проблемный запахНо не весь мусор из столицы доезжает до Гала. В Сухуме на территории бывшего таксопарка расположен перевалочный пункт. Сюда в основном привозят бытовые отходы, реже строймусор.Вокруг таксопарка находятся в основном офисные здания – "Черноморэнерго", мобильная компания "Аквафон", неподалеку и лаборатория республиканской санэпидстанции.А еще в нескольких метрах от мусора работает старенькая автомастерская. Запах мусора доходит до нее в полной "гамме", но, кажется, мастера с этим уже смирились. В полдень они играли в домино и только улыбались на наши вопросы о "сожительстве" со свалкой.Мужчины объяснили, что уже действительно свыклись с "соседом", да и выбора у них нет."А что делать? Мы здесь уже давно работаем. Вот ночью крысы огромные бегают здесь, как собаки. Иногда уезжают вместе с машинами", - рассказал один из работников.Жителей улицы Гумистинская от свалки отделяют несколько метров и небольшой забор. Здесь живут всего четыре семьи, о мнении которых при создании "перевала", по их же словам, не спрашивали.На Гумистинской живет семья Народной артистки Абхазии, солистки Государственной хоровой капеллы Мананы Шамба.По ее словам, соседство со свалкой стало невыносимым - в доме завелись прусаки, по двору бегают огромные крысы, которые искусали живность, да и самим жителям во двор выйти порой страшно."А вдруг ребенка цапнет крыса, страшно, не можем отпустить на улицу. Мы не можем окна открывать, невозможно открыть дверь, тараканы лезут в комнату. Вечером мы выходили, посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Сейчас дышать нечем. Из-за того, что нас мало, нас никто видеть и слышать не хочет", - пожаловалась она.За забором находится небольшая столовая. Она работает с 1994 года. Владелица заведения Эмма Хаджимба рассказывает, что к ней часто ходили на перерыв сотрудники, а соседи хвастаются, что у женщины стерильно, как в больнице.Но чистотой и вкусным обедом "сыт" не будешь. Аппетит портит доносящийся из свалки запах, а на борьбу с мухами в неделю тратится пачка химиката. По словам Эммы, люди практически перестали ходить к ней, этим летом столовая была практически все время закрыта."Теперь я даже не знаю, как буду платить налоги", - призналась она.Неподалеку находится и небольшой завод по производству аджики. Сотрудники также жалуются на неприятный запах и большое количество мух."В жаркую погоду особенно неприятные запахи, больше мух, больше комаров, это недопустимо, когда речь идет о производстве", - сказала сотрудница Замира.Временная мера"Спецавтохозяйство" проблему признает. Но, по словам директора Саида Кур-ипа, перевалочный пункт необходим, у города не хватает машин, чтобы свозить разом весь мусор в Гал.Из Сухума в месяц вывозят порядка 25 тысяч кубов мусора. Из 500 маленьких контейнеров объемом 1,1 куб мусор загружается в пять машин и два раза в день увозится в Гал."Но есть и большие контейнеры, объемом 10 кубов, их порядка 150. Машины, которые обслуживают их, не могут ездить физически в Гал, они старые. Их всего три, а увезти можно на одной только один контейнер. Вот эти машины и привозят мусор в таксопарк. Они сбрасывают там мусор, самосвалы подъезжают, загружают мусор и уезжают. Но столько самосвалов у нас нет. Помимо контейнеров, в городе еще порядка 200 мусоропроводов", - объяснил ситуацию он.По словам Кур-ипа, оплата в год за вывоз мусора с человека составляет в Абхазии всего 340 рублей, но люди не платят и этого. За услугу платит лишь 10-15 процентов населения, а основную часть работы спецавтохозяйства дотирует администрация столицы.Перевал в таксопарке временная мера, до открытия полигона в Гулрыпшском районе. О полигоне говорят с 2019 года, начало строительства было намечено на май 2021 года, но работы пока что не ведутся. В июле замначальника УКС Абхазии Демир Гамисония рассказывал Sputnik, что проектно-сметная документация по строительству уже прошла экспертизу в России. Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров.Прогнозы неутешительные. В июле заместитель главы Галского района Нарсоу Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума лишь до конца 2021 года, так как вместе с отходами из Галского района количество мусора очень большое – воды, отходящие от свалки могут загрязнять почву и окружающую среду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210707/Svalka-v-Galskom-rayone-ne-smozhet-prinimat-musor-iz-Sukhuma-v-2022-godu-1032787350.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210430/Dykhanie-svalki-chem-zhivet-poligon-otdkhodov-v-sele-Alakhadzy-i-kto-tam-obitaet--1032333639.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/Kommunalschiki-obeschayut-ubrat-skopivshiysya-v-Sukhume-musor-za-poltora-mesyatsa-1032930044.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210726/Smeta-poligona-bytovykh-otkhodov-v-Gulrypshe-proshla-ekspertizu-v-Rossii--1032907053.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036041727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646d40859e32d35f85ea69192cbc821b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отходы, сухум

Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют

13:35 24.10.2021 (обновлено: 14:38 24.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
На территории бывшего таксопарка в Сухуме пару лет назад образовалась мусорная свалка, недалеко от нее живут и работают люди. Корреспондент Sputnik почувствовала на себе, каково соседствовать с отходами.
Проблема с утилизацией мусора в Сухуме все еще остается актуальной. До 2018 года столичные отходы складывались на свалке в микрорайоне Маяк. Но в апреле жители района взбунтовались и провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть свалку, из которой доносились не только зловонья, но и распространялись насекомые и грызуны. Тогда бастующие перекрыли въезд к свалке, к ним даже приезжал президент Рауль Хаджимба, но убедить возмущенных жителей не удалось.
В результате главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы стали вывозить в Галский район.
Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.
Мусорная свалка в городе Гал - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2021
В Абхазии
Свалка в Галском районе не сможет принимать мусор из Сухума в 2022 году
7 июля, 15:20

Проблемный запах

Но не весь мусор из столицы доезжает до Гала. В Сухуме на территории бывшего таксопарка расположен перевалочный пункт. Сюда в основном привозят бытовые отходы, реже строймусор.
Вокруг таксопарка находятся в основном офисные здания – "Черноморэнерго", мобильная компания "Аквафон", неподалеку и лаборатория республиканской санэпидстанции.
А еще в нескольких метрах от мусора работает старенькая автомастерская. Запах мусора доходит до нее в полной "гамме", но, кажется, мастера с этим уже смирились. В полдень они играли в домино и только улыбались на наши вопросы о "сожительстве" со свалкой.
Мужчины объяснили, что уже действительно свыклись с "соседом", да и выбора у них нет.
"А что делать? Мы здесь уже давно работаем. Вот ночью крысы огромные бегают здесь, как собаки. Иногда уезжают вместе с машинами", - рассказал один из работников.
Жителей улицы Гумистинская от свалки отделяют несколько метров и небольшой забор. Здесь живут всего четыре семьи, о мнении которых при создании "перевала", по их же словам, не спрашивали.
Дыхание свалки: чем живет полигон отдходов в селе Алахадзы и кто там обитает - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2021
В Абхазии
"Дыхание" свалки: чем живет полигон отходов в селе Алахадзы и кто там обитает
30 апреля, 19:51
На Гумистинской живет семья Народной артистки Абхазии, солистки Государственной хоровой капеллы Мананы Шамба.
По ее словам, соседство со свалкой стало невыносимым - в доме завелись прусаки, по двору бегают огромные крысы, которые искусали живность, да и самим жителям во двор выйти порой страшно.
"А вдруг ребенка цапнет крыса, страшно, не можем отпустить на улицу. Мы не можем окна открывать, невозможно открыть дверь, тараканы лезут в комнату. Вечером мы выходили, посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Сейчас дышать нечем. Из-за того, что нас мало, нас никто видеть и слышать не хочет", - пожаловалась она.
За забором находится небольшая столовая. Она работает с 1994 года. Владелица заведения Эмма Хаджимба рассказывает, что к ней часто ходили на перерыв сотрудники, а соседи хвастаются, что у женщины стерильно, как в больнице.
Но чистотой и вкусным обедом "сыт" не будешь. Аппетит портит доносящийся из свалки запах, а на борьбу с мухами в неделю тратится пачка химиката. По словам Эммы, люди практически перестали ходить к ней, этим летом столовая была практически все время закрыта.
"Теперь я даже не знаю, как буду платить налоги", - призналась она.
Неподалеку находится и небольшой завод по производству аджики. Сотрудники также жалуются на неприятный запах и большое количество мух.
"В жаркую погоду особенно неприятные запахи, больше мух, больше комаров, это недопустимо, когда речь идет о производстве", - сказала сотрудница Замира.

Временная мера

"Спецавтохозяйство" проблему признает. Но, по словам директора Саида Кур-ипа, перевалочный пункт необходим, у города не хватает машин, чтобы свозить разом весь мусор в Гал.
Из Сухума в месяц вывозят порядка 25 тысяч кубов мусора. Из 500 маленьких контейнеров объемом 1,1 куб мусор загружается в пять машин и два раза в день увозится в Гал.
© Sputnik / Акоп КущянМусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Акоп Кущян
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
1/4
© Sputnik / Акоп Кущян
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
"Но есть и большие контейнеры, объемом 10 кубов, их порядка 150. Машины, которые обслуживают их, не могут ездить физически в Гал, они старые. Их всего три, а увезти можно на одной только один контейнер. Вот эти машины и привозят мусор в таксопарк. Они сбрасывают там мусор, самосвалы подъезжают, загружают мусор и уезжают. Но столько самосвалов у нас нет. Помимо контейнеров, в городе еще порядка 200 мусоропроводов", - объяснил ситуацию он.
Из Сухума мусор будут вывозить дополнительно еще две машины большой грузоподъемности Источник: sukhumcity.info - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2021
В Абхазии
Коммунальщики пообещали убрать скопившийся в Сухуме мусор за полтора месяца
29 июля, 12:15
По словам Кур-ипа, оплата в год за вывоз мусора с человека составляет в Абхазии всего 340 рублей, но люди не платят и этого. За услугу платит лишь 10-15 процентов населения, а основную часть работы спецавтохозяйства дотирует администрация столицы.
Перевал в таксопарке временная мера, до открытия полигона в Гулрыпшском районе. О полигоне говорят с 2019 года, начало строительства было намечено на май 2021 года, но работы пока что не ведутся. В июле замначальника УКС Абхазии Демир Гамисония рассказывал Sputnik, что проектно-сметная документация по строительству уже прошла экспертизу в России. Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров.
Гагрская городская мусорная свалка - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2021
В Абхазии
Смета полигона бытовых отходов в Гулрыпше прошла экспертизу в России  
26 июля, 14:21
Прогнозы неутешительные. В июле заместитель главы Галского района Нарсоу Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума лишь до конца 2021 года, так как вместе с отходами из Галского района количество мусора очень большое – воды, отходящие от свалки могут загрязнять почву и окружающую среду.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
16:20Китай отомстил Западу за свою принцессу
15:38Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
14:30РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
13:35Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
12:48Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде
12:41Редкие кадры: как хоронили вождя амазонских индейцев
11:42Тютчев. Любовь и хаос
11:17Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
11:07Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
11:01Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
10:33Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба
09:20Тетрадка под прилавком: всегда ли долг платежом красен
ВчераКоронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался
ВчераАбхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института
ВчераТактические учения десантников России и Египта
ВчераТакие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
ВчераПробить Пеле: как футболист из Гагры сдерживал атаку легендарного бразильца
Вчера"Газпром": Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ
ВчераНа трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение