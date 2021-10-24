Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют

Проблема с утилизацией мусора в Сухуме все еще остается актуальной. До 2018 года столичные отходы складывались на свалке в микрорайоне Маяк. Но в апреле жители района взбунтовались и провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть свалку, из которой доносились не только зловонья, но и распространялись насекомые и грызуны. Тогда бастующие перекрыли въезд к свалке, к ним даже приезжал президент Рауль Хаджимба, но убедить возмущенных жителей не удалось.В результате главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы стали вывозить в Галский район.Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.Проблемный запахНо не весь мусор из столицы доезжает до Гала. В Сухуме на территории бывшего таксопарка расположен перевалочный пункт. Сюда в основном привозят бытовые отходы, реже строймусор.Вокруг таксопарка находятся в основном офисные здания – "Черноморэнерго", мобильная компания "Аквафон", неподалеку и лаборатория республиканской санэпидстанции.А еще в нескольких метрах от мусора работает старенькая автомастерская. Запах мусора доходит до нее в полной "гамме", но, кажется, мастера с этим уже смирились. В полдень они играли в домино и только улыбались на наши вопросы о "сожительстве" со свалкой.Мужчины объяснили, что уже действительно свыклись с "соседом", да и выбора у них нет."А что делать? Мы здесь уже давно работаем. Вот ночью крысы огромные бегают здесь, как собаки. Иногда уезжают вместе с машинами", - рассказал один из работников.Жителей улицы Гумистинская от свалки отделяют несколько метров и небольшой забор. Здесь живут всего четыре семьи, о мнении которых при создании "перевала", по их же словам, не спрашивали.На Гумистинской живет семья Народной артистки Абхазии, солистки Государственной хоровой капеллы Мананы Шамба.По ее словам, соседство со свалкой стало невыносимым - в доме завелись прусаки, по двору бегают огромные крысы, которые искусали живность, да и самим жителям во двор выйти порой страшно."А вдруг ребенка цапнет крыса, страшно, не можем отпустить на улицу. Мы не можем окна открывать, невозможно открыть дверь, тараканы лезут в комнату. Вечером мы выходили, посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Сейчас дышать нечем. Из-за того, что нас мало, нас никто видеть и слышать не хочет", - пожаловалась она.За забором находится небольшая столовая. Она работает с 1994 года. Владелица заведения Эмма Хаджимба рассказывает, что к ней часто ходили на перерыв сотрудники, а соседи хвастаются, что у женщины стерильно, как в больнице.Но чистотой и вкусным обедом "сыт" не будешь. Аппетит портит доносящийся из свалки запах, а на борьбу с мухами в неделю тратится пачка химиката. По словам Эммы, люди практически перестали ходить к ней, этим летом столовая была практически все время закрыта."Теперь я даже не знаю, как буду платить налоги", - призналась она.Неподалеку находится и небольшой завод по производству аджики. Сотрудники также жалуются на неприятный запах и большое количество мух."В жаркую погоду особенно неприятные запахи, больше мух, больше комаров, это недопустимо, когда речь идет о производстве", - сказала сотрудница Замира.Временная мера"Спецавтохозяйство" проблему признает. Но, по словам директора Саида Кур-ипа, перевалочный пункт необходим, у города не хватает машин, чтобы свозить разом весь мусор в Гал.Из Сухума в месяц вывозят порядка 25 тысяч кубов мусора. Из 500 маленьких контейнеров объемом 1,1 куб мусор загружается в пять машин и два раза в день увозится в Гал."Но есть и большие контейнеры, объемом 10 кубов, их порядка 150. Машины, которые обслуживают их, не могут ездить физически в Гал, они старые. Их всего три, а увезти можно на одной только один контейнер. Вот эти машины и привозят мусор в таксопарк. Они сбрасывают там мусор, самосвалы подъезжают, загружают мусор и уезжают. Но столько самосвалов у нас нет. Помимо контейнеров, в городе еще порядка 200 мусоропроводов", - объяснил ситуацию он.По словам Кур-ипа, оплата в год за вывоз мусора с человека составляет в Абхазии всего 340 рублей, но люди не платят и этого. За услугу платит лишь 10-15 процентов населения, а основную часть работы спецавтохозяйства дотирует администрация столицы.Перевал в таксопарке временная мера, до открытия полигона в Гулрыпшском районе. О полигоне говорят с 2019 года, начало строительства было намечено на май 2021 года, но работы пока что не ведутся. В июле замначальника УКС Абхазии Демир Гамисония рассказывал Sputnik, что проектно-сметная документация по строительству уже прошла экспертизу в России. Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров.Прогнозы неутешительные. В июле заместитель главы Галского района Нарсоу Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума лишь до конца 2021 года, так как вместе с отходами из Галского района количество мусора очень большое – воды, отходящие от свалки могут загрязнять почву и окружающую среду.
На территории бывшего таксопарка в Сухуме пару лет назад образовалась мусорная свалка, недалеко от нее живут и работают люди. Корреспондент Sputnik почувствовала на себе, каково соседствовать с отходами.
Проблема с утилизацией мусора в Сухуме все еще остается актуальной. До 2018 года столичные отходы складывались на свалке в микрорайоне Маяк. Но в апреле жители района взбунтовались и провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть свалку, из которой доносились не только зловонья, но и распространялись насекомые и грызуны. Тогда бастующие перекрыли въезд к свалке, к ним даже приезжал президент Рауль Хаджимба, но убедить возмущенных жителей не удалось.
В результате главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы стали вывозить в Галский район.
Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.
Но не весь мусор из столицы доезжает до Гала. В Сухуме на территории бывшего таксопарка расположен перевалочный пункт. Сюда в основном привозят бытовые отходы, реже строймусор.
Вокруг таксопарка находятся в основном офисные здания – "Черноморэнерго", мобильная компания "Аквафон", неподалеку и лаборатория республиканской санэпидстанции.
А еще в нескольких метрах от мусора работает старенькая автомастерская. Запах мусора доходит до нее в полной "гамме", но, кажется, мастера с этим уже смирились. В полдень они играли в домино и только улыбались на наши вопросы о "сожительстве" со свалкой.
Мужчины объяснили, что уже действительно свыклись с "соседом", да и выбора у них нет.
"А что делать? Мы здесь уже давно работаем. Вот ночью крысы огромные бегают здесь, как собаки. Иногда уезжают вместе с машинами", - рассказал один из работников.
Жителей улицы Гумистинская от свалки отделяют несколько метров и небольшой забор. Здесь живут всего четыре семьи, о мнении которых при создании "перевала", по их же словам, не спрашивали.
На Гумистинской живет семья Народной артистки Абхазии, солистки Государственной хоровой капеллы Мананы Шамба.
По ее словам, соседство со свалкой стало невыносимым - в доме завелись прусаки, по двору бегают огромные крысы, которые искусали живность, да и самим жителям во двор выйти порой страшно.
"А вдруг ребенка цапнет крыса, страшно, не можем отпустить на улицу. Мы не можем окна открывать, невозможно открыть дверь, тараканы лезут в комнату. Вечером мы выходили, посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Сейчас дышать нечем. Из-за того, что нас мало, нас никто видеть и слышать не хочет", - пожаловалась она.
За забором находится небольшая столовая. Она работает с 1994 года. Владелица заведения Эмма Хаджимба рассказывает, что к ней часто ходили на перерыв сотрудники, а соседи хвастаются, что у женщины стерильно, как в больнице.
Но чистотой и вкусным обедом "сыт" не будешь. Аппетит портит доносящийся из свалки запах, а на борьбу с мухами в неделю тратится пачка химиката. По словам Эммы, люди практически перестали ходить к ней, этим летом столовая была практически все время закрыта.
"Теперь я даже не знаю, как буду платить налоги", - призналась она.
Неподалеку находится и небольшой завод по производству аджики. Сотрудники также жалуются на неприятный запах и большое количество мух.
"В жаркую погоду особенно неприятные запахи, больше мух, больше комаров, это недопустимо, когда речь идет о производстве", - сказала сотрудница Замира.
Временная мера
"Спецавтохозяйство" проблему признает. Но, по словам директора Саида Кур-ипа, перевалочный пункт необходим, у города не хватает машин, чтобы свозить разом весь мусор в Гал.
Из Сухума в месяц вывозят порядка 25 тысяч кубов мусора. Из 500 маленьких контейнеров объемом 1,1 куб мусор загружается в пять машин и два раза в день увозится в Гал.
"Но есть и большие контейнеры, объемом 10 кубов, их порядка 150. Машины, которые обслуживают их, не могут ездить физически в Гал, они старые. Их всего три, а увезти можно на одной только один контейнер. Вот эти машины и привозят мусор в таксопарк. Они сбрасывают там мусор, самосвалы подъезжают, загружают мусор и уезжают. Но столько самосвалов у нас нет. Помимо контейнеров, в городе еще порядка 200 мусоропроводов", - объяснил ситуацию он.
По словам Кур-ипа, оплата в год за вывоз мусора с человека составляет в Абхазии всего 340 рублей, но люди не платят и этого. За услугу платит лишь 10-15 процентов населения, а основную часть работы спецавтохозяйства дотирует администрация столицы.
Перевал в таксопарке временная мера, до открытия полигона в Гулрыпшском районе. О полигоне говорят с 2019 года, начало строительства было намечено на май 2021 года, но работы пока что не ведутся. В июле замначальника УКС Абхазии Демир Гамисония рассказывал Sputnik, что проектно-сметная документация по строительству уже прошла экспертизу в России. Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров.
Прогнозы неутешительные. В июле заместитель главы Галского района Нарсоу Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума лишь до конца 2021 года, так как вместе с отходами из Галского района количество мусора очень большое – воды, отходящие от свалки могут загрязнять почву и окружающую среду.