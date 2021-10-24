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Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба
Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба
Инцидент произошел поздно ночью в четверг, 20 октября, в селе Аацы Гудаутского района. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Астамура Ардзинба, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.Уголовное дело возбуждено в отношении Рената Пачалия по двум статьям: за убийство, а также за незаконное приобретение, ношение, сбыт и хранение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Инцидент произошел 20 октября 2021 года около 23:30 в селе Аацы Гудаутского района. По данным предварительного следствия, Пачалия, вооруженный незаконно приобретенным автоматом Калашникова с боеприпасами, вместе с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., которые также были вооружены незаконно переданным и носимым по предварительному сговору огнестрельным оружием (два автомата Калашникова и два пистолета ПМ), застрелил Ардзинба, пытаясь пресечь хищение майнинг-оборудования, установленного на приусадебном участке Отырба.Отмечается, что хищение оборудования по добыче криптовалюты совершали не менее пяти человек. При этом Пачалия открыл огонь, "осознавая общественную опасность своих действий при производстве с близкого расстояния выстрелов, предвидя наступления любых общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступление".
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Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба

10:33 24.10.2021
CC0 / / Судебные принадлежности, молоток и книги, на столе
Судебные принадлежности, молоток и книги, на столе - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
CC0 / /
Инцидент произошел поздно ночью в четверг, 20 октября, в селе Аацы Гудаутского района.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Астамура Ардзинба, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Уголовное дело возбуждено в отношении Рената Пачалия по двум статьям: за убийство, а также за незаконное приобретение, ношение, сбыт и хранение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Инцидент произошел 20 октября 2021 года около 23:30 в селе Аацы Гудаутского района. По данным предварительного следствия, Пачалия, вооруженный незаконно приобретенным автоматом Калашникова с боеприпасами, вместе с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., которые также были вооружены незаконно переданным и носимым по предварительному сговору огнестрельным оружием (два автомата Калашникова и два пистолета ПМ), застрелил Ардзинба, пытаясь пресечь хищение майнинг-оборудования, установленного на приусадебном участке Отырба.
Отмечается, что хищение оборудования по добыче криптовалюты совершали не менее пяти человек. При этом Пачалия открыл огонь, "осознавая общественную опасность своих действий при производстве с близкого расстояния выстрелов, предвидя наступления любых общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступление".
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