https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/reyting-baydena-upal-silnee-chem-u-10-predyduschikh-liderov-ssha-1036039252.html

Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США

Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США

Демократ, бывший вице-президент и член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T11:07+0300

2021-10-24T11:07+0300

2021-10-24T11:07+0300

в мире

новости

джозеф байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/19/1032292493_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cbb302c0926c1884673901df4498fb8.jpg

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения. Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Предыдущим обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.Таким образом, Байден, по всей видимости, "разочаровал избирателей" больше, чем Джимми Картер, который занимал пост президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого упал за аналогичный период на 8,9 п. п. Снижение рейтинга Дональда Трампа, непосредственного предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 п. п., указало издание.Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша-младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1 п. п., а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, на 12,0 п. п.Издание отмечает, что популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа лишь усугубил ситуацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/V-otstavku-posle-pozora-begstvo-iz-Afganistana-obrushilo-reyting-Baydena-1033066434.html

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, джозеф байден, сша