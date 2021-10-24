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Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
Демократ, бывший вице-президент и член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T11:07+0300
2021-10-24T11:07+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения. Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Предыдущим обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.Таким образом, Байден, по всей видимости, "разочаровал избирателей" больше, чем Джимми Картер, который занимал пост президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого упал за аналогичный период на 8,9 п. п. Снижение рейтинга Дональда Трампа, непосредственного предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 п. п., указало издание.Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша-младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1 п. п., а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, на 12,0 п. п.Издание отмечает, что популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа лишь усугубил ситуацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/V-otstavku-posle-pozora-begstvo-iz-Afganistana-obrushilo-reyting-Baydena-1033066434.html
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в мире, новости, джозеф байден, сша

Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США

11:07 24.10.2021
© AFP 2021 / POOLДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© AFP 2021 / POOL
Демократ, бывший вице-президент и член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.
Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Предыдущим обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.
Таким образом, Байден, по всей видимости, "разочаровал избирателей" больше, чем Джимми Картер, который занимал пост президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого упал за аналогичный период на 8,9 п. п. Снижение рейтинга Дональда Трампа, непосредственного предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 п. п., указало издание.
Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша-младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1 п. п., а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, на 12,0 п. п.
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Издание отмечает, что популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа лишь усугубил ситуацию.
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