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РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
Международный фестиваль-форум русских драматические стран ближнего и дальнего зарубежья "Соотечественники" проходит в Саранске с 22 по 28 октября. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T14:30+0300
2021-10-24T14:30+0300
2021-10-24T15:39+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники", который состоялся в Саранске в субботу 23 октября, сообщил Sputnik директора театра Ираклий Хинтба.Программа фестиваля включала выступление театров из России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Абхазии. В рамках фестиваля РУСДРАМ показал постановку "Кьоджинские перепалки".В рамках гастрольного тура РУСДРАМ выступит со спектаклями "Кьоджинские перепалки", "Солярис", "Хаджимурат" в Тамбове, Ярославе, Иваново, Твери. В Абхазию артисты вернуться 2 ноября.
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культура, новости, гастроли, русдрам
РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
14:30 24.10.2021 (обновлено: 15:39 24.10.2021)
Международный фестиваль-форум русских драматические стран ближнего и дальнего зарубежья "Соотечественники" проходит в Саранске с 22 по 28 октября.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники", который состоялся в Саранске в субботу 23 октября, сообщил Sputnik директора театра Ираклий Хинтба.
Программа фестиваля включала выступление театров из России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Абхазии. В рамках фестиваля РУСДРАМ показал постановку "Кьоджинские перепалки".
"После спектакля состоялось обсуждение с участием известных театральных критиков, была дана высокая оценка режиссерской работе и уровню профессионализма наших артистов. На самом деле, редко бывает, что на фестивале экспертный совет единогласно не нашел никаких замечаний и недостатков. Это был абсолютный праздник для зрителей и критиков.
Ираклий Хинтба
Гендиректор Русдрама
В рамках гастрольного тура РУСДРАМ выступит со спектаклями "Кьоджинские перепалки", "Солярис", "Хаджимурат" в Тамбове, Ярославе, Иваново, Твери. В Абхазию артисты вернуться 2 ноября.