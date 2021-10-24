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https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/rusdram-stal-laureatom-festivalya-sootechestvenniki-v-saranske-1036042175.html
РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
Международный фестиваль-форум русских драматические стран ближнего и дальнего зарубежья "Соотечественники" проходит в Саранске с 22 по 28 октября. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники", который состоялся в Саранске в субботу 23 октября, сообщил Sputnik директора театра Ираклий Хинтба.Программа фестиваля включала выступление театров из России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Абхазии. В рамках фестиваля РУСДРАМ показал постановку "Кьоджинские перепалки".В рамках гастрольного тура РУСДРАМ выступит со спектаклями "Кьоджинские перепалки", "Солярис", "Хаджимурат" в Тамбове, Ярославе, Иваново, Твери. В Абхазию артисты вернуться 2 ноября.
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РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске

14:30 24.10.2021 (обновлено: 15:39 24.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРусский Драматический театр
Русский Драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Международный фестиваль-форум русских драматические стран ближнего и дальнего зарубежья "Соотечественники" проходит в Саранске с 22 по 28 октября.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники", который состоялся в Саранске в субботу 23 октября, сообщил Sputnik директора театра Ираклий Хинтба.
Программа фестиваля включала выступление театров из России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Абхазии. В рамках фестиваля РУСДРАМ показал постановку "Кьоджинские перепалки".

"После спектакля состоялось обсуждение с участием известных театральных критиков, была дана высокая оценка режиссерской работе и уровню профессионализма наших артистов. На самом деле, редко бывает, что на фестивале экспертный совет единогласно не нашел никаких замечаний и недостатков. Это был абсолютный праздник для зрителей и критиков.

Ираклий Хинтба - Sputnik Абхазия
Ираклий Хинтба
Гендиректор Русдрама
В рамках гастрольного тура РУСДРАМ выступит со спектаклями "Кьоджинские перепалки", "Солярис", "Хаджимурат" в Тамбове, Ярославе, Иваново, Твери. В Абхазию артисты вернуться 2 ноября.
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