РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске

"После спектакля состоялось обсуждение с участием известных театральных критиков, была дана высокая оценка режиссерской работе и уровню профессионализма наших артистов. На самом деле, редко бывает, что на фестивале экспертный совет единогласно не нашел никаких замечаний и недостатков. Это был абсолютный праздник для зрителей и критиков.