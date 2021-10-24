https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/sputnik-v-razreshen-dlya-vaktsinatsii-kormyaschikh-mam-1036044361.html

"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам

"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам

Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T17:35+0300

2021-10-24T17:35+0300

2021-10-24T17:41+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств, сообщает РИА Новости."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.Ранее в противопоказаниях к препарату был указан и период грудного вскармливания.В июне вакцина "Спутник V" была одобрена для вакцинации беременных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210627/Opublikovana-informatsiya-o-vaktsinatsii-beremennykh-Sputnik-V-1032710770.html

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россия, вакцинация