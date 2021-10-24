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"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств, сообщает РИА Новости."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.Ранее в противопоказаниях к препарату был указан и период грудного вскармливания.В июне вакцина "Спутник V" была одобрена для вакцинации беременных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210627/Opublikovana-informatsiya-o-vaktsinatsii-beremennykh-Sputnik-V-1032710770.html
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россия, вакцинация

"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам

17:35 24.10.2021 (обновлено: 17:41 24.10.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Казани
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств, сообщает РИА Новости.
"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.
Ранее в противопоказаниях к препарату был указан и период грудного вскармливания.
В июне вакцина "Спутник V" была одобрена для вакцинации беременных.
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2021
Опубликована информация о вакцинации беременных "Спутник V"
27 июня, 08:45
В Абхазии
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