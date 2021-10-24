https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/tsru-predupredilo-o-mirovoy-klimaticheskoy-voyne-k-2040-godu-1036045655.html

ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году

ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году

В докладе разведывательного управления США перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T19:51+0300

2021-10-24T19:51+0300

2021-10-24T20:08+0300

в мире

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036045608_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_cca92bc856520c59108c21c08c12503d.jpg

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, такие прогнозы дает ЦРУ в своем докладе, передает РИА Новости."Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", - отмечается в опубликованном документе.По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет в первую очередь о геоинженерных технологиях.Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени будут способны адаптироваться к новым условиям.Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков, эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, климат