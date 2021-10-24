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ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
В докладе разведывательного управления США перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T19:51+0300
2021-10-24T20:08+0300
в мире
климат
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, такие прогнозы дает ЦРУ в своем докладе, передает РИА Новости."Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", - отмечается в опубликованном документе.По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет в первую очередь о геоинженерных технологиях.Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени будут способны адаптироваться к новым условиям.Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков, эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html
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в мире, климат

ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году

19:51 24.10.2021 (обновлено: 20:08 24.10.2021)
© AFP 2021 / SAUL LOEBМужчина пересекает печать Центрального разведывательного управления
Мужчина пересекает печать Центрального разведывательного управления - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© AFP 2021 / SAUL LOEB
В докладе разведывательного управления США перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, такие прогнозы дает ЦРУ в своем докладе, передает РИА Новости.
"Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", - отмечается в опубликованном документе.
По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет в первую очередь о геоинженерных технологиях.
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Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

"Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", - говорится в документе.

Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени будут способны адаптироваться к новым условиям.
Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.
В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков, эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.
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