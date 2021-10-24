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Тютчев. Любовь и хаос

Тютчев. Любовь и хаос

Его жизнь - роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей. Милый светский человек, говорящий в основном по-французски. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

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Тютчев. Любовь и хаос Тютчев. Любовь и хаос

Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. Обе его жены - немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Он - гений русской поэзии.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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