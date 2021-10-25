https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-po-karatenomichi-v-moskve-1036049506.html

Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве

Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве

Межнациональный спортивно-патриотический фестиваль "Победить и вернуться" имени Героя СССР генерал-майора Геннадия Зайцева проходил в Люберцах Московской... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T08:45+0300

2021-10-25T08:45+0300

2021-10-25T08:45+0300

в абхазии

спорт

каратэ

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Абхазские спортсмены завоевали восемь медалей на соревнованиях по каратэномичи "Победить и вернуться" имени героя СССР генерал-майора Г.Н. Зайцева в Москве. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Геннадий Цулая. Победителям по итогам турнира стал Геннадий Цулая. Он занял первое место в спарринге в весовой категории 75 килограмм.В категории более 75 килограмм второе место занял Смел Садзба.По этим направлениям каратисты взяли вторые и третьи места. В итоговом зачете Геннадий Цулая завоевал пять медалей - одну золотую, две серебряные и две бронзовые; Смел Садзба завоевал три медали - одну серебряную, две бронзовые.Сборную команду Абхазии возглавлял тренер, мастер международного класса по каратэномичи, Президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Dopolnitelnoe-vremya-deputat-Abukhba-o-zakone-o-fizkulture-i-sporte-1032974460.html

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спорт, каратэ