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Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
Межнациональный спортивно-патриотический фестиваль "Победить и вернуться" имени Героя СССР генерал-майора Геннадия Зайцева проходил в Люберцах Московской... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T08:45+0300
2021-10-25T08:45+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Абхазские спортсмены завоевали восемь медалей на соревнованиях по каратэномичи "Победить и вернуться" имени героя СССР генерал-майора Г.Н. Зайцева в Москве. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Геннадий Цулая. Победителям по итогам турнира стал Геннадий Цулая. Он занял первое место в спарринге в весовой категории 75 килограмм.В категории более 75 килограмм второе место занял Смел Садзба.По этим направлениям каратисты взяли вторые и третьи места. В итоговом зачете Геннадий Цулая завоевал пять медалей - одну золотую, две серебряные и две бронзовые; Смел Садзба завоевал три медали - одну серебряную, две бронзовые.Сборную команду Абхазии возглавлял тренер, мастер международного класса по каратэномичи, Президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Dopolnitelnoe-vremya-deputat-Abukhba-o-zakone-o-fizkulture-i-sporte-1032974460.html
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спорт, каратэ

Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве

08:45 25.10.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукКарате
Карате - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Межнациональный спортивно-патриотический фестиваль "Победить и вернуться" имени Героя СССР генерал-майора Геннадия Зайцева проходил в Люберцах Московской области.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Абхазские спортсмены завоевали восемь медалей на соревнованиях по каратэномичи "Победить и вернуться" имени героя СССР генерал-майора Г.Н. Зайцева в Москве. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Геннадий Цулая.
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Победителям по итогам турнира стал Геннадий Цулая. Он занял первое место в спарринге в весовой категории 75 килограмм.
В категории более 75 килограмм второе место занял Смел Садзба.
Абхазские спортсмены выступали в нескольких видах каратэ: яхара ката, ката каратэномичи, ката Шотокан, тамэсивари, кумитэ Шотокан.
По этим направлениям каратисты взяли вторые и третьи места. В итоговом зачете Геннадий Цулая завоевал пять медалей - одну золотую, две серебряные и две бронзовые; Смел Садзба завоевал три медали - одну серебряную, две бронзовые.
Сборную команду Абхазии возглавлял тренер, мастер международного класса по каратэномичи, Президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.
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