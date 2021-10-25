https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/abukhba-ob-effekte-ot-kanikul-prervetsya-tsep-zarazheniya-koronavirusom--1036059239.html

Абухба об эффекте от каникул: прервется цепь заражения коронавирусом

Абухба об эффекте от каникул: прервется цепь заражения коронавирусом

По словам Абухба, на неделе с 18 по 23 октября в ковидном кабинете Сухумской детской поликлиники было принято 98 детей, 22 ребенка из них оказались... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T17:19+0300

2021-10-25T17:19+0300

2021-10-25T17:19+0300

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Абухба Абухба

По словам Абухба, на неделе с 18 по 23 октября в ковидном кабинете Сухумской детской поликлиники было принято 98 детей, 22 ребенка из них оказались ПЦР-положительными. Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сказал о том, что со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Габлия отметил, что Минпросвещения готово пойти на эту меру, если будут результаты. Главврач поликлиники считает, что каникулы могут положительно сказаться на ситуации с коронавирусом среди детей.

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коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, подкасты, аудио