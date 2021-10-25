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Абухба об эффекте от каникул: прервется цепь заражения коронавирусом
Абухба об эффекте от каникул: прервется цепь заражения коронавирусом
По словам Абухба, на неделе с 18 по 23 октября в ковидном кабинете Сухумской детской поликлиники было принято 98 детей, 22 ребенка из них оказались... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T17:19+0300
2021-10-25T17:19+0300
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Абухба
Абухба
По словам Абухба, на неделе с 18 по 23 октября в ковидном кабинете Сухумской детской поликлиники было принято 98 детей, 22 ребенка из них оказались ПЦР-положительными. Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сказал о том, что со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Габлия отметил, что Минпросвещения готово пойти на эту меру, если будут результаты. Главврач поликлиники считает, что каникулы могут положительно сказаться на ситуации с коронавирусом среди детей.
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коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, подкасты, аудио

Абухба об эффекте от каникул: прервется цепь заражения коронавирусом

17:19 25.10.2021
Радио
Абухба
По словам Абухба, на неделе с 18 по 23 октября в ковидном кабинете Сухумской детской поликлиники было принято 98 детей, 22 ребенка из них оказались ПЦР-положительными.
Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сказал о том, что со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Габлия отметил, что Минпросвещения готово пойти на эту меру, если будут результаты.
Главврач поликлиники считает, что каникулы могут положительно сказаться на ситуации с коронавирусом среди детей.

Дополнительные пять-шесть дней дали бы возможность прервать цепь заражения. Поэтому в этом смысл есть. Но, конечно, последнее слово за Санэпидстанцией. Но смысл есть, потому что у нового штамма коронавируса инкубационный период более короткий, пятидневный. Еще неделя каникул дала бы эффект прерывания цепи заражения.

Ада Абухба - Sputnik Абхазия
Ада Абухба
Главврач Сухумской детской поликлиники
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