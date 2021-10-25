https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/amerikanskiy-general-obyasnil-zachem-ssha-nuzhno-chernoe-more-1036052529.html

Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море

Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает и будет поддерживать на высоком уровне готовность реагирования в регионе Черного моря. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. США нужно Черное море, чтобы сдерживать Россию и Иран, а также защищать союзников, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес. Об этом пишет РИА Новости. "Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе", — рассказал он в интервью украинскому каналу "Громадьске телевидение".При этом генерал отметил, что у Байдена нет четкой стратегии по ведению политики в Черноморском регионе. Над общим видением работает президентская администрация, но результата пока нет, подчеркнул Ходжес. Он предложил усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экономические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией.Он заявил, что хочет, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Oni-ne-ostanovyatsya-chego-Rossii-zhdat-ot-NATO-v-Chernom-more-1033151405.html

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в мире, нато, черное море, сша