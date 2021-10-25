https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom--1036050541.html

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Предыдущая рабочая поездка президента Абхазии в Москву проходила с 8 по 16 октября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

москва

аслан бжания

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.

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москва, аслан бжания