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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Предыдущая рабочая поездка президента Абхазии в Москву проходила с 8 по 16 октября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T10:18+0300
2021-10-25T10:18+0300
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в абхазии
москва
аслан бжания
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
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москва, аслан бжания
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
10:18 25.10.2021 (обновлено: 11:21 25.10.2021)
Предыдущая рабочая поездка президента Абхазии в Москву проходила с 8 по 16 октября.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.