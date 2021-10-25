Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom--1036050541.html
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Предыдущая рабочая поездка президента Абхазии в Москву проходила с 8 по 16 октября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T10:18+0300
2021-10-25T11:21+0300
в абхазии
москва
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033039552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1c4e5bb7d16fb0c734fdebed546e7a7.jpg
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033039552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f5bfbefe762b8181dc384fde09a9873.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
москва, аслан бжания

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

10:18 25.10.2021 (обновлено: 11:21 25.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Предыдущая рабочая поездка президента Абхазии в Москву проходила с 8 по 16 октября.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
12:20Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии
11:50Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море
11:21Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
10:50Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:18Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
09:45Цена на основной российский товар резко изменится
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
ВчераЧасть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
ВчераSputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
ВчераЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ВчераКоманда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
Вчера"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
ВчераОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
ВчераКитай отомстил Западу за свою принцессу
ВчераДрапкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
ВчераРУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске