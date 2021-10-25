https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/bolee-200-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-pyat-patsientov-umerli-1036062972.html

Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли

Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T23:04+0300

2021-10-25T23:04+0300

2021-10-25T23:13+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 202 человек из 683 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина