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Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T23:04+0300
2021-10-25T23:04+0300
2021-10-25T23:13+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 202 человек из 683 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина
Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
23:04 25.10.2021 (обновлено: 23:13 25.10.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313 человек.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 202 человек из 683 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском госпитале за два дня скончались четыре человека - три женщины, 80, 73 и 74 лет, и мужчина 71 года. В российском военном госпитале скончался мужчина 1941 года рождения.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.