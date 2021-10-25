Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/bolee-300-patsientov-vypisano-iz-gospitalya-minoborony-rossii-v-sukhume-1036051289.html
Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T10:50+0300
2021-10-25T11:23+0300
в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036050807_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f34c6bd00444d1cb95bdff14460e78c9.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, выписано после прохождения лечения 310 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Врачи госпиталя с 18 августа приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии с диагнозом коронавирусная инфекция. В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки. Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Mobilnyy-gospital-skhema-raspolozheniya-v-Sukhume--1033078517.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Glavvrach-rossiyskogo-voennogo-gospitalya-rasskazal-o-rabote-v-Abkhazii-1033170339.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036050807_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_83697beceb0075612c9fa4a5eac97398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мировая пандемия коронавируса covid-19

Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме

10:50 25.10.2021 (обновлено: 11:23 25.10.2021)
© Foto / пресс - служба ЮВО Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 300 пациентов, вылечившихся от COVID-19
Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 300 пациентов, вылечившихся от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Foto / пресс - служба ЮВО
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, выписано после прохождения лечения 310 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Врачи госпиталя с 18 августа приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии с диагнозом коронавирусная инфекция.
В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек.
Схема мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2021
В Абхазии
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
21 августа, 19:41
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2021
В Абхазии
Начальник российского военного госпиталя рассказал о работе в Абхазии
8 сентября, 14:50
В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
12:20Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии
11:50Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море
11:21Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
10:50Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:18Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
09:45Цена на основной российский товар резко изменится
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
ВчераЧасть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
ВчераSputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
ВчераЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ВчераКоманда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
Вчера"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
ВчераОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
ВчераКитай отомстил Западу за свою принцессу
ВчераДрапкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
ВчераРУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске