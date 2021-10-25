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Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T10:50+0300
2021-10-25T10:50+0300
2021-10-25T11:23+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, выписано после прохождения лечения 310 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Врачи госпиталя с 18 августа приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии с диагнозом коронавирусная инфекция. В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки. Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Mobilnyy-gospital-skhema-raspolozheniya-v-Sukhume--1033078517.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Glavvrach-rossiyskogo-voennogo-gospitalya-rasskazal-o-rabote-v-Abkhazii-1033170339.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:50 25.10.2021 (обновлено: 11:23 25.10.2021)
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, выписано после прохождения лечения 310 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Врачи госпиталя с 18 августа приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Абхазии с диагнозом коронавирусная инфекция.
В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек.
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысячи ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.