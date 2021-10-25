https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/chast-zhilogo-doma-sgorela-v-sele-dzhgerda-1036053818.html

Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда

Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 21:45 в воскресенье 24 октября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T13:00+0300

2021-10-25T13:00+0300

2021-10-25T13:02+0300

в абхазии

пожар

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036052808_0:111:2600:1574_1920x0_80_0_0_ea2846cfcbbdb04f192d2df19b3a7568.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании частного двухэтажного дома поступил в ведомство вечером в воскресенье, 24 октября.К тушению огня были привлечены два пожарных расчета пожарно-спасательной части Очамчыры. Пожарные смогли спасти большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-drande-1036040583.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, мчс абхазии