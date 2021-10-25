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Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
13:00 25.10.2021 (обновлено: 13:02 25.10.2021)
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда, Очамчырского района
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 21:45 в воскресенье 24 октября.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о возгорании частного двухэтажного дома поступил в ведомство вечером в воскресенье, 24 октября.
К тушению огня были привлечены два пожарных расчета пожарно-спасательной части Очамчыры.
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района
Пожарные смогли спасти большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью.