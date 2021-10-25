Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/chast-zhilogo-doma-sgorela-v-sele-dzhgerda-1036053818.html
Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 21:45 в воскресенье 24 октября. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T13:00+0300
2021-10-25T13:02+0300
в абхазии
пожар
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036052808_0:111:2600:1574_1920x0_80_0_0_ea2846cfcbbdb04f192d2df19b3a7568.jpg
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании частного двухэтажного дома поступил в ведомство вечером в воскресенье, 24 октября.К тушению огня были привлечены два пожарных расчета пожарно-спасательной части Очамчыры. Пожарные смогли спасти большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-drande-1036040583.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036052808_177:0:2424:1685_1920x0_80_0_0_98b6a69e579e9938caa3928101e152bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожар, мчс абхазии

Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда

13:00 25.10.2021 (обновлено: 13:02 25.10.2021)
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда, Очамчырского района
На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда, Очамчырского района - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 21:45 в воскресенье 24 октября.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
В Абхазии
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде
Вчера, 12:48
Сигнал о возгорании частного двухэтажного дома поступил в ведомство вечером в воскресенье, 24 октября.
К тушению огня были привлечены два пожарных расчета пожарно-спасательной части Очамчыры.
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

1/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

2/2
© Foto / Facebook/МЧС Абхазии

На пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о пожаре в селе Джгерда Очамчырского района

Пожарные смогли спасти большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
12:20Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии
11:50Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море
11:21Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
10:50Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:18Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
09:45Цена на основной российский товар резко изменится
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
ВчераЧасть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
ВчераSputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
ВчераЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ВчераКоманда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
Вчера"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
ВчераОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
ВчераКитай отомстил Западу за свою принцессу
ВчераДрапкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
ВчераРУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске