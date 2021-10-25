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Григорян рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии
Григорян рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии
Начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян в эфире радио Sputnik рассказал о прогнозах на урожай цитрусовых, его качестве и сроках... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T12:39+0300
2021-10-25T12:39+0300
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Григорян рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии
Григорян рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии
В этом году урожай цитрусовых ожидается гораздо меньшего объема, чем в прошлом году, сообщил Григорян. Он напомнил, что 2020 год был рекордным по урожайности как в государственном, так и в частном секторе. "В этом году ожидается урожай в объеме семь-восемь тысяч тонн. В основном это малый сектор. По качеству урожай будет хорошим", – сказал Рафик Григорян. Подробнее о том, почему цитрусовые деревья не каждый год дают обильный урожай, по какой цене у крестьян будут покупать фрукты и как будет организован процесс реализации урожая, слушайте в аудиофайле.
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Григорян рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии
12:39 25.10.2021 (обновлено: 12:41 25.10.2021)
Начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян в эфире радио Sputnik рассказал о прогнозах на урожай цитрусовых, его качестве и сроках массового сбора.
В этом году урожай цитрусовых ожидается гораздо меньшего объема, чем в прошлом году, сообщил Григорян. Он напомнил, что 2020 год был рекордным по урожайности как в государственном, так и в частном секторе.
"В этом году ожидается урожай в объеме семь-восемь тысяч тонн. В основном это малый сектор. По качеству урожай будет хорошим", – сказал Рафик Григорян.
Подробнее о том, почему цитрусовые деревья не каждый год дают обильный урожай, по какой цене у крестьян будут покупать фрукты и как будет организован процесс реализации урожая, слушайте в аудиофайле.