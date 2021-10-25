https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/kornilov-ukrainskie-rakety-napravyat-na-moskvu-alyasku-gotovyat-k-voyne-s-rossiey--1036054548.html
Корнилов: украинские ракеты направят на Москву, Аляску готовят к войне с Россией
Корнилов: украинские ракеты направят на Москву, Аляску готовят к войне с Россией
Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T13:15+0300
2021-10-25T13:15+0300
2021-10-25T13:18+0300
видео
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036054301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41a452946ac099b467a00ac71e2d2271.jpg
Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО – это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на Аляску? Мир без России: как далеко зайдет Запад в борьбе с нашей страной? Новым министром обороны Украины может стать ненавистник Донбасса: чего ожидать от него в ближайшее время?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль."Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — заявил Арестович.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036054301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_969898ec2dadc0df392fe1f77de501f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, видео
Корнилов: украинские ракеты направят на Москву, Аляску готовят к войне с Россией
13:15 25.10.2021 (обновлено: 13:18 25.10.2021)
Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на Аляску? Мир без России: как далеко зайдет Запад?
Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО – это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на Аляску? Мир без России: как далеко зайдет Запад в борьбе с нашей страной? Новым министром обороны Украины может стать ненавистник Донбасса: чего ожидать от него в ближайшее время?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.
Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль.
"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — заявил Арестович.