https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/kornilov-ukrainskie-rakety-napravyat-na-moskvu-alyasku-gotovyat-k-voyne-s-rossiey--1036054548.html

Корнилов: украинские ракеты направят на Москву, Аляску готовят к войне с Россией

Корнилов: украинские ракеты направят на Москву, Аляску готовят к войне с Россией

Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T13:15+0300

2021-10-25T13:15+0300

2021-10-25T13:18+0300

видео

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036054301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41a452946ac099b467a00ac71e2d2271.jpg

Украинские ракеты хотят нацелить на Москву: рискнут ли? Почему Украина в НАТО – это скорее реальность, чем блеф? Зачем американцы стягивают военную технику на Аляску? Мир без России: как далеко зайдет Запад в борьбе с нашей страной? Новым министром обороны Украины может стать ненавистник Донбасса: чего ожидать от него в ближайшее время?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль."Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — заявил Арестович.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, видео