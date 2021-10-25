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Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен

Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен

Доктор политических наук Игорь Панарин прокомментировал решение Эрдогана о высылке послов десяти стран из Турции. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T14:42+0300

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Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен

В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти ключевых стран НАТО. О причинах такого решения лидера Турецкого государства на своем на своем YouTube-канале рассказал доктор политических наук Игорь Панарин. В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, среди них США, Франция, Канада, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Новая Зеландия, Германия и Швеция. Турецкий лидер аргументировал такие меры недопустимостью вмешательства во внутренние дела государства."Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить 10 послов персонами нон грата. Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", – написал Кылычдароглу в Twitter, его слова передает РИА Новости.

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