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Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен
Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен
Доктор политических наук Игорь Панарин прокомментировал решение Эрдогана о высылке послов десяти стран из Турции. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
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Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен
Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен
В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти ключевых стран НАТО. О причинах такого решения лидера Турецкого государства на своем на своем YouTube-канале рассказал доктор политических наук Игорь Панарин. В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, среди них США, Франция, Канада, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Новая Зеландия, Германия и Швеция. Турецкий лидер аргументировал такие меры недопустимостью вмешательства во внутренние дела государства."Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить 10 послов персонами нон грата. Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", – написал Кылычдароглу в Twitter, его слова передает РИА Новости.
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Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен

14:42 25.10.2021 (обновлено: 15:25 25.10.2021)
Радио
Панарин о выдворении послов из Турции: удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен
Доктор политических наук Игорь Панарин прокомментировал решение Эрдогана о высылке послов десяти стран из Турции.
В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти ключевых стран НАТО. О причинах такого решения лидера Турецкого государства на своем на своем YouTube-канале рассказал доктор политических наук Игорь Панарин.

За что? За то, что они защищают турецкого Сороса - выходца из богатой еврейской семьи города Парижа, который по сути является главным Соросом турецким и арестован за то, что участвовал в подготовке государственного переворота в 2016 году. И вот 10 послов 18 октября выступили с требованием его освободить. Удар Эрдогана по турецким соросятам беспрецедентен. Высылка десяти послов стран НАТО – это явление важное.

Презентация доклада Аналитической ассоциации ОДКБ - Sputnik Абхазия
Игорь Панарин
Доктор политических наук
В субботу, 24 октября, Эрдоган дал указания МИД об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, среди них США, Франция, Канада, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Новая Зеландия, Германия и Швеция. Турецкий лидер аргументировал такие меры недопустимостью вмешательства во внутренние дела государства.
"Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить 10 послов персонами нон грата. Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", – написал Кылычдароглу в Twitter, его слова передает РИА Новости.
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