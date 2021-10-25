https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rossiya-napravit-v-afganistan-gumanitarnuyu-pomosch-1036051931.html

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

По оценкам ООН, осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Россия планирует отправить на этой неделе в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.Он отметил, что в гуманитарной операции участвуют в том числе Минобороны и МЧС."Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", – сказал Кабулов.В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-ne-kontroliruyut-afganistan-1035994753.html

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политика, афганистан, россия, талибы