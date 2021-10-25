Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rossiya-napravit-v-afganistan-gumanitarnuyu-pomosch-1036051931.html
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
По оценкам ООН, осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T11:21+0300
2021-10-25T11:26+0300
политика
афганистан
россия
талибы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036051076_0:123:2734:1661_1920x0_80_0_0_e124a3b9807da9de5cc42d6de0c8194d.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Россия планирует отправить на этой неделе в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.Он отметил, что в гуманитарной операции участвуют в том числе Минобороны и МЧС."Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", – сказал Кабулов.В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-ne-kontroliruyut-afganistan-1035994753.html
афганистан
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036051076_179:0:2556:1783_1920x0_80_0_0_43384e90c9ed2b9619e0de3230f0858c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, афганистан, россия, талибы

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

11:21 25.10.2021 (обновлено: 11:26 25.10.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев на белорусско-польской границе
Лагерь беженцев на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
По оценкам ООН, осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Россия планирует отправить на этой неделе в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.

Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты.

Замир Кабулов
спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России
Он отметил, что в гуманитарной операции участвуют в том числе Минобороны и МЧС.
"Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", – сказал Кабулов.
Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан
20 октября, 20:27
В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
12:20Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии
11:50Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море
11:21Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
10:50Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:18Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
09:45Цена на основной российский товар резко изменится
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
ВчераЧасть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
ВчераSputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
ВчераЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ВчераКоманда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
Вчера"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
ВчераОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
ВчераКитай отомстил Западу за свою принцессу
ВчераДрапкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
ВчераРУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске