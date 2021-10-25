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https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html
Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
За девять месяцев 2021 года в Абхазии родилось 525 мальчиков и 475 девочек. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
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2021-10-25T15:15+0300
в абхазии
новорожденные
рождаемость
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Тысяча детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Отмечается, что из тысячи новорожденных пятеро – мертворожденные, в 2020 году было семь мертворожденных.Мальчиков за эти месяцы в 2021 году родилось чуть больше, чем девочек: 525 мальчиков и 475 девочек. Среди родившихся с начала года:С января по сентябрь 2020 года родилось 583 мальчика и 537 девочек. 712 детей, родившихся за 9 месяцев 2020 года, абхазской национальности, 144 – армян, 106 – грузин, 99 – русских, 59 – других национальностей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Bolee-300-detey-rodilos-v-Abkhazii-za-pervyy-kvartal-2021-goda-1032275403.html
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новорожденные, рождаемость

Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

14:15 25.10.2021 (обновлено: 15:15 25.10.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
За девять месяцев 2021 года в Абхазии родилось 525 мальчиков и 475 девочек.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Тысяча детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Отмечается, что из тысячи новорожденных пятеро – мертворожденные, в 2020 году было семь мертворожденных.
Ножки младенца - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2021
В Абхазии
Рождаемость в Абхазии за первый квартал превысила показатели 2020 года
22 апреля, 13:20
Мальчиков за эти месяцы в 2021 году родилось чуть больше, чем девочек: 525 мальчиков и 475 девочек.
Среди родившихся с начала года:
622 ребенка – абхазы,
118 – армяне,
123 – грузины,
76 – русские,
61 – других национальностей.
С января по сентябрь 2020 года родилось 583 мальчика и 537 девочек. 712 детей, родившихся за 9 месяцев 2020 года, абхазской национальности, 144 – армян, 106 – грузин, 99 – русских, 59 – других национальностей.
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