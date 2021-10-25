https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html

Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

За девять месяцев 2021 года в Абхазии родилось 525 мальчиков и 475 девочек. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T14:15+0300

2021-10-25T14:15+0300

2021-10-25T15:15+0300

в абхазии

новорожденные

рождаемость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036055111_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_38f65e174f95d495747a8ee462fa4126.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Тысяча детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Отмечается, что из тысячи новорожденных пятеро – мертворожденные, в 2020 году было семь мертворожденных.Мальчиков за эти месяцы в 2021 году родилось чуть больше, чем девочек: 525 мальчиков и 475 девочек. Среди родившихся с начала года:С января по сентябрь 2020 года родилось 583 мальчика и 537 девочек. 712 детей, родившихся за 9 месяцев 2020 года, абхазской национальности, 144 – армян, 106 – грузин, 99 – русских, 59 – других национальностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Bolee-300-detey-rodilos-v-Abkhazii-za-pervyy-kvartal-2021-goda-1032275403.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новорожденные, рождаемость