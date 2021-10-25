https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/takie-obstoyatelstva-mikaa-o-problemakh-realizatsii-investprogrammy-v-abkhazii-1036032275.html
Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии
Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии
Почему возникают проблемы при освоении денег Инвестпрограммы, с чем связаны задержки и нужна ли ответственность за некачественно выполненные работы, в эфире... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T10:27+0300
2021-10-25T10:27+0300
2021-10-25T11:32+0300
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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии
Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии
Совещание, посвященное ходу реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020 – 2022 годы, состоялось в Кабинете министров республики 22 октября.На совещании с участием президента Абхазии были подведены итоги реализации программы и обсуждены проблемы финансирования объектов.По мнению собеседника Sputnik, есть объективные и субъективные причины в проблеме реализации Инвестпрограммы в Абхазии."Долгое прохождение согласования смет приводит к тому, что к началу работ, к примеру, цена на материалы может многократно вырасти. Сейчас в два или в три раза выросли цены на металл. Есть 2%, которые учитываются на скачок цен, но непредсказуемые вещи, когда у тебя заложена одна цена и вдруг рынок взрывается, и в два, в три раза поднимается цена, то естественно это влияет на всю ситуацию. Если мы говорим о частном бизнесе, то мы всегда это предусматриваем, мы просим заказчиков сразу выдать нам деньги на материал, и мы сразу же покупаем и кладем если даже он понадобится через полгода. Такого в госзаказах не бывает, потому что они не могут обеспечить финансирование всего этапа строительства", – сказал Микаа.Говоря о субъективных причинах отставания реализации Инвестпрограммы Микаа отметил, что по сей день не может понять, как происходит выбор тех или иных объектов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии
10:27 25.10.2021 (обновлено: 11:32 25.10.2021)
Почему возникают проблемы при освоении денег Инвестпрограммы, с чем связаны задержки и нужна ли ответственность за некачественно выполненные работы, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, председатель Гильдии строителей Абхазии Леван Микаа.
Совещание, посвященное ходу реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020 – 2022 годы, состоялось в Кабинете министров республики 22 октября.
На совещании с участием президента Абхазии были подведены итоги реализации программы и обсуждены проблемы финансирования объектов.
По мнению собеседника Sputnik, есть объективные и субъективные причины в проблеме реализации Инвестпрограммы в Абхазии.
"Долгое прохождение согласования смет приводит к тому, что к началу работ, к примеру, цена на материалы может многократно вырасти. Сейчас в два или в три раза выросли цены на металл. Есть 2%, которые учитываются на скачок цен, но непредсказуемые вещи, когда у тебя заложена одна цена и вдруг рынок взрывается, и в два, в три раза поднимается цена, то естественно это влияет на всю ситуацию. Если мы говорим о частном бизнесе, то мы всегда это предусматриваем, мы просим заказчиков сразу выдать нам деньги на материал, и мы сразу же покупаем и кладем если даже он понадобится через полгода. Такого в госзаказах не бывает, потому что они не могут обеспечить финансирование всего этапа строительства", – сказал Микаа.
Говоря о субъективных причинах отставания реализации Инвестпрограммы Микаа отметил, что по сей день не может понять, как происходит выбор тех или иных объектов.
Я не понимаю, как принимаются решения по тому или иному объекту. Почему мы сейчас ремонтируем именно эти дороги, эти водоводы. Надо понять, где наши приоритеты, с чего надо начинать. Зачем в малочисленной деревни ремонтировать четырехэтажное здание школы. Многоэтажность развито там, где земли мало, ведь чем меньше этажность, тем дешевле. Кто нам мешает строить одноэтажные школы? Непонятно каким образом происходит выбор приоритетов.
Леван Микаа
председатель Гильдии строителей Абхазии
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.