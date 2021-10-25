https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/takie-obstoyatelstva-mikaa-o-problemakh-realizatsii-investprogrammy-v-abkhazii-1036032275.html

Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии

Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии

Почему возникают проблемы при освоении денег Инвестпрограммы, с чем связаны задержки и нужна ли ответственность за некачественно выполненные работы, в эфире... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T10:27+0300

2021-10-25T10:27+0300

2021-10-25T11:32+0300

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии Такие обстоятельства: Микаа о проблемах реализации Инвестпрограммы в Абхазии

Совещание, посвященное ходу реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020 – 2022 годы, состоялось в Кабинете министров республики 22 октября.На совещании с участием президента Абхазии были подведены итоги реализации программы и обсуждены проблемы финансирования объектов.По мнению собеседника Sputnik, есть объективные и субъективные причины в проблеме реализации Инвестпрограммы в Абхазии."Долгое прохождение согласования смет приводит к тому, что к началу работ, к примеру, цена на материалы может многократно вырасти. Сейчас в два или в три раза выросли цены на металл. Есть 2%, которые учитываются на скачок цен, но непредсказуемые вещи, когда у тебя заложена одна цена и вдруг рынок взрывается, и в два, в три раза поднимается цена, то естественно это влияет на всю ситуацию. Если мы говорим о частном бизнесе, то мы всегда это предусматриваем, мы просим заказчиков сразу выдать нам деньги на материал, и мы сразу же покупаем и кладем если даже он понадобится через полгода. Такого в госзаказах не бывает, потому что они не могут обеспечить финансирование всего этапа строительства", – сказал Микаа.Говоря о субъективных причинах отставания реализации Инвестпрограммы Микаа отметил, что по сей день не может понять, как происходит выбор тех или иных объектов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, такие обстоятельства, аудио