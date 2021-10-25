https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/tsena-na-osnovnoy-rossiyskiy-tovar-rezko-izmenitsya-1036049900.html

Цена на основной российский товар резко изменится

Цена на основной российский товар резко изменится

Нефть дорожает вслед за газом, на бирже — больше 85 долларов за баррель. Финансовые институты судорожно обновляют прогнозы. В Европе и Азии энергетический... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T09:45+0300

2021-10-25T09:45+0300

2021-10-25T09:45+0300

россия

экспорт

нефть

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Уже сейчас экспортерам следует готовиться к падению котировок. О предсказаниях самых авторитетных аналитиков по рынку читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Нефтяные сценарииМир отказывается от традиционных углеводородов. В ЕС планируют к 2030-му вдвое сократить выбросы CO2, к 2050-му — полностью. Декарбонизация охватит все отрасли, но прежде всего те, которые оставляют большой "углеродный след": металлургия, цементное и текстильное производство. Особое внимание к реновации зданий — около 40 процентов энергопотребления в ЕС приходится на котельные в жилых домах.В Брюсселе настроены серьезно. Под запретом финансирование строительства угольных электростанций. Все субсидии на углеводородное топливо отменят. Инвестиции в добычу нефти и газа ограничат. Программу экономических реформ изложили в проекте "Европейский зеленый курс".Но к радикальным переменам оказались готовы не все. Чехия и Венгрия подписались под документом только после того, как в него включили пункт об атомной энергетике.Причем Германия, лидер зеленых технологий, от собственных АЭС отказалась. Франция, напротив, делает ставку на мирный атом.Сложнее всего придется Польше, где около 80 процентов генерации — на угле.За чистый воздух в ЕС готовы выложить триллион евро. Деньги потратят не сразу — растянут на десятилетия.Уходят от углеводородов и китайцы. По масштабности их план превосходит европейский: они намерены увеличить производство энергии из возобновляемых источников в 11 раз. Но, в отличие от ЕС, делают ставку на атом. Декарбонизация обойдется Пекину в пять триллионов долларов, подсчитали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.Пока мир в начале этого пути, Международное энергетическое агентство рассмотрело четыре возможных сценария развития событий.Самый жесткий — Net Zero Emissions. Выбросы сократят до нуля. Новые месторождения будут не нужны. Спрос на черное золото достигнет пика в 2025-м, но спустя пять лет нефть будет стоить 36 долларов за баррель. Еще через двадцать подешевеет до 24-х.Более умеренный Announced Pledges Scenario сулит снижение котировок до 67 долларов к 2030-му, к 2050-му — до 64. "Сценарий учитывает все климатические обязательства, взятые на себя правительствами. Предполагается, что их выполнят полностью и своевременно", — говорится в докладе МЭА.По Stated Policies Scenario не всех целей удастся достичь, и мировой спрос на черное золото в 2023-м вернется к допандемийному уровню. Максимум — 104 миллиона баррелей в сутки. Затем — спад. К 2030-му средняя цена составит 77 долларов, к 2050-му — 88.В МЭА также представили дополнительный Sustainable Development Scenario. Выбросы полностью обнулят, однако в разное время. Развитые страны — к 2050-му, Китай — на десять лет позже. Потом подтянутся остальные. Котировки при таком раскладе — 56 долларов в 2030-м, 50 — в 2050-м.Отказ ударит по кошелькуДекарбонизация — тренд будущих десятилетий. И это не просто слова. Государства и частный бизнес вкладывают огромные средства в замену двигателей внутреннего сгорания на электрические и водородные. Инвестируют в производство энергии из солнца, ветра. Однако возобновляемые источники — недешевое удовольствие, учитывая объем нужного сырья."Зеленый переход" может увеличить спрос на привычные энергоресурсы: изготовление солнечных батарей, автомобильных аккумуляторов требует больше нефти, газа, угля. К тому же истощаются месторождения необходимых металлов — меди, лития, серебра. Их просто не хватит, чтобы хотя бы в ЕС добились нулевых выбросов в срок. Не говоря уже о других странах", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Кроме того, спрос на энергоресурсы растет вместе с мировой экономикой. "Поэтому наиболее реалистичен дополнительный сценарий МЭА — Sustainable Development", — считает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Одно очевидно: нефть по сто долларов возможна только в случае сильнейшего дисбаланса на рынке. "Например, если резко сократится производство. Такое было во время аварии в Мексиканском заливе в 2010-м. Поэтому наверняка котировки снизятся. Нынешние окажутся максимальными на долгие годы вперед", — полагает Артем Деев.Между тем традиционные энергоресурсы дорожают. Нефть за месяц выросла почти на 19 процентов. В краткосрочной перспективе спрос повысится на пятьсот тысяч баррелей в сутки. Соответственно, поднимутся и цены.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко не исключает и ста долларов — если усугубится дефицит газа и будет холодная зима. Об этом же говорят и аналитики Bank of America Merrill Lynch.Краткосрочное подорожание до ста долларов допускает вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак. По его словам, год назад никто и подумать не мог, что газ взлетит до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Нефть тоже способна удивить.Но, как отмечают игроки рынка, фундаментальных причин для того, чтобы на долгосрочном горизонте цены оставались высокими, нет.Нынешние рекорды вызваны сокращением и последовавшим за этим восстановлением производства энергоресурсов в пандемию. Подлили масло в огонь природные катаклизмы, а также спекулянты. Однако ситуация рано или поздно нормализуется.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Uragannyy-spros-SShA-zakupayut-rossiyskuyu-neft-1033204654.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-1035891902.html

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россия, экспорт, нефть