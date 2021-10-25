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https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/uchenye-pokazali-pervyy-snimok-delta-shtamma-koronavirusa-1036058456.html
Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса
Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T16:30+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости эксклюзивно размещает изображение на своих ресурсах. Как сообщают в центре, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. По оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа, как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Skorik-o-COVID-19-v-Abkhazii-bolshe-vsego-rasprostranen-shtamm-delta-1033274407.html
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в мире, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса

16:30 25.10.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукМедицина
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости эксклюзивно размещает изображение на своих ресурсах.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Центр Вектор опубликовал фото дельта-штамма коронавируса - Sputnik Абхазия
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© Foto / Центр "Вектор"
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Центр Вектор опубликовал фото дельта-штамма коронавируса - Sputnik Абхазия
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© Foto / Центр "Вектор"
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Центр Вектор опубликовал фото дельта-штамма коронавируса - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Центр "Вектор"
/
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
1/3
© Foto / Центр "Вектор"
/
Перейти в фотобанк
Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
2/3
© Foto / Центр "Вектор"
/
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
3/3
© Foto / Центр "Вектор"
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Как сообщают в центре, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.
Предприятие Медико-биологический Союз в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2021
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Скорик о COVID-19: в Абхазии больше всего распространен штамм "дельта"
24 сентября, 17:15
Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.
Марафон вакцинации препаратом Sputnik V в Молдавии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2021
"Спутник V" модифицирован под штамм "дельта"
19 августа, 20:25
Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля.
По оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа, как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2021
Ученый: штамм "дельта" может оказаться последним вариантом нового коронавируса
7 октября, 10:15
На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим.
В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.
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