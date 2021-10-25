https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/uchenye-pokazali-pervyy-snimok-delta-shtamma-koronavirusa-1036058456.html

Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса

Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T16:30+0300

2021-10-25T16:30+0300

2021-10-25T16:30+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости эксклюзивно размещает изображение на своих ресурсах. Как сообщают в центре, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. По оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа, как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим. В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Skorik-o-COVID-19-v-Abkhazii-bolshe-vsego-rasprostranen-shtamm-delta-1033274407.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/Sputnik-V-modifitsirovan-pod-shtamm-delta-1033069211.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Uchenyy-shtamm-delta-mozhet-okazatsya-poslednim-variantom-novogo-koronavirusa-1033367873.html

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