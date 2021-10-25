Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса
© Sputnik / Томас ТхайцукМедицина
© Sputnik / Томас Тхайцук
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. РИА Новости эксклюзивно размещает изображение на своих ресурсах.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Foto / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Фото дельта-штамма (индийского варианта) коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор". Фото дельта-штамма снято на камеру электронного микроскопа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Как сообщают в центре, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.
Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.
19 августа, 20:25
Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля.
По оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа, как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.
На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим.
В сентябре этот вариант SARS-CoV-2 составил 97 процентов всех мутаций, которые секвенированы в стране.