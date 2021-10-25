https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/zapakh-po-sosedstvu-kak-v-taksoparke-sukhuma-poyavilas-svalka-musora-1036058915.html

Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора

Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора

На территории бывшего таксопарка в Сухуме уже два года существует мусорная свалка. По соседству со свалкой живут четыре семьи. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T16:55+0300

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мусор

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Почему временная мера растянулась на два года? Почему жители боятся выпустить детей во двор? Как будет решаться проблема? Ответы на эти вопросы в видеоматериале Sputnik.

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Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора 2021-10-25T16:55+0300 true PT1M20S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мусор, видео