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Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора
Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора
На территории бывшего таксопарка в Сухуме уже два года существует мусорная свалка. По соседству со свалкой живут четыре семьи. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T16:55+0300
2021-10-25T16:55+0300
2021-10-25T16:55+0300
в абхазии
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Почему временная мера растянулась на два года? Почему жители боятся выпустить детей во двор? Как будет решаться проблема? Ответы на эти вопросы в видеоматериале Sputnik.
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Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора
Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора
2021-10-25T16:55+0300
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видео, мусор, видео
Запах по соседству: как в таксопарке Сухума появилась свалка мусора
На территории бывшего таксопарка в Сухуме уже два года существует мусорная свалка. По соседству со свалкой живут четыре семьи.
Почему временная мера растянулась на два года? Почему жители боятся выпустить детей во двор? Как будет решаться проблема? Ответы на эти вопросы в видеоматериале Sputnik.